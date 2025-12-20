Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦性醜聞延燒 民主黨再發68張照片

即時國際
更新時間：09:41 2025-12-20 HKT
發佈時間：09:41 2025-12-20 HKT

美國國會眾議院民主黨人周四（18日）公佈新一批來自已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，在特朗普政府公佈愛潑斯坦聯邦檔案最後期限前夕進一步施壓。

相關新聞：愛潑斯坦書桌驚現詭異照片 疑年輕女子昏睡梳化 特朗普與多名女子合照曝光

這批共68張照片中出現了微軟創辦人蓋茨、Google共同創辦人布林、政治哲學家喬姆斯基（Noam Chomsky）和前特朗普顧問班農等。其中蓋茨的照片顯示他與一個臉部被遮蓋的女子合照。

未附加說明文字

據悉這些照片未附加說明文字，僅是國會議員從愛潑斯坦遺產中取得龐大資料的一部分。新曝光照片包含多個國家護照及身份證件的影像，大部分個人資料細節已被塗黑。其中數份文件標示為「女性」，包括烏克蘭和俄羅斯等地發出的護照，部分照片中人臉也被模糊處理以保護身分。

其他影像包括兩張知名學者喬姆斯基與愛潑斯坦一同坐在飛機上的照片，以及蓋茨與一名臉部模糊化處理的女性合影。這批資料也包括電影導演活地亞倫和曾任特朗普高級策略顧問的班農照片。最新一批照片似乎並未顯示有不法行為。不過一張截圖顯示一段簡訊對話，其中身份不明的發送人似乎在討論招募年輕女性。

相關新聞：愛潑斯坦「蘿莉島」曝光 房間陳設詭異擺牙醫床 電話印多個男性名字

美國司法部仍未透露是否會趕上周五的期限公佈愛潑斯坦檔案。這個期限是根據國會上個月通過的《愛潑斯坦檔案透明法》所定。

