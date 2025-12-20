俄烏戰爭｜歐盟舉債8200億援基輔 凍結莫斯科資產方案卡關

歐盟領導人昨日（19日）達成協議，將向烏克蘭提供900億歐羅（8200億港元）貸款，以填補烏國即將出現的財政缺口，但與會領袖未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。

這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供逼切援助。周五凌晨會談結束後，歐洲理事會主席科斯塔告訴記者，歐盟領導人已批准一項決定，在未來兩年內向烏克蘭提供900億歐羅的貸款。據指該貸款由歐盟預算擔保共同發債集資而來，基輔只有在俄羅斯支付賠償金後才開始償還。科斯塔又稱，歐盟保留動用凍結資產償還這筆貸款的權利。

先前首選方案便是動用歐盟凍結的約2000億歐羅（約1.82萬億港元）俄羅斯央行資產，作為基輔籌措貸款的來源。但該方案最終被擱置，因為資產主要所在地比利時，要求共同承擔法律責任，而這項要求對其他國家而言負擔過重。

仍未足以負擔未來兩年軍費

歐盟估計，烏克蘭在未來兩年需要額外1350億歐羅（約1.2萬億港元）才能維持運作，而資金短缺危機預計將於明年4月爆發。烏總統澤連斯基早前便警告說，烏克蘭面臨資金短缺，甚至可能將因而無能力生產無人機。而無人機是烏國抵抗俄羅斯的重要裝備。澤連斯基在這次歐盟峰會開幕時曾向歐盟領導人稱，動用俄資產才是正確做法。

與此同時，俄羅斯央行周四（18日）在其網站發表聲明說，其資產遭遇歐洲金融機構非法處置，為此將向歐方追討損失。聲明說，由於歐盟通過無限期凍結等方式，企圖對俄央行存放在歐洲金融機構的資產實施非法扣押，還企圖在未獲得俄方同意的情況下使用該資產，俄央行宣布將在俄羅斯仲裁法院提起訴訟，向歐洲銀行追討因資產被非法凍結和使用造成的損失。