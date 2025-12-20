Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本提高永居申請門檻 擬增設日語能力要求 最快2027年實施

更新時間：09:13 2025-12-20 HKT
發佈時間：09:13 2025-12-20 HKT

日本政府據報正研議調整外國人申請永久居住許可的條件，增設日語能力門檻，這項新政策旨在促進外籍人士與當地社會融合，預計2027年4月前確定實施細節。

據《共同社》報道，根據日本出入國在留管理廳統計，截至今年6月底，在日外國人總數達396萬人，其中持永久居住資格者約93萬人，佔總數23.6%，為各類居留身份之冠。目前申請永居許可須符合在日居住滿10年，且具備維持獨立生計的資產與技能等條件。

或提高收入門檻

消息人士透露，面對永居者人數持續攀升趨勢，政府正研議將日語理解能力納入審核標準。此外，也有人提出強制申請者參加生活規則學習課程，並提高收入門檻等意見。

日本去年通過《出入國管理及難民認定法》修正案，明定外國人若故意不履行納稅等公共義務，政府可撤銷其永久居留許可，將於2027年4月正式施行。政府計劃在該法上路前，敲定永居權許可條件制定工作。

擬收緊留學生工時

另日本政府還在討論嚴格規定留學生的資格外活動。留學生獲得入管的許可後，可以作為資格外活動每周打工最多28小時。現在基本上是在其抵達日本時申請許可，但為了防止超過上限時間的工作，擬改為考慮到學業狀況等的審查方式。系統改造等可能需要幾年時間，今後將敲定細節。

此外，關於面向傳譯等專業職位的在留資格「技術、人文知識、國際業務」，曾發現在派遣地從事被禁止的簡單勞動的情況。政府擬建立機制，使派遣公司等確切把握就業狀況。

