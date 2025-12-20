Coldplay「捉姦」事件女主角首開腔 認暗戀「男主角」上司但無發生性關係

英國天團Coldplay去年七月於波士頓開唱，意外令一對男女高層陷入不倫風波。當時二人親暱擁抱卻躲避鏡頭的動作，遭主唱Chris Martin當眾調侃，隨即在全球網絡掀起軒然大波。事隔五個月，事件女主角、美國新創公司Astronomer前人事總監Kristin Cabot首度打破沉默接受專訪，聲淚俱下控訴網絡暴力，並堅決否認發生婚外情。

指事發當晚因飲酒致行為失當

這場被網民戲稱為年度最尷尬的羅生門，源於Coldplay演唱會的一個環節。Kristin與當時的執行長Andy Byron被捕捉到台下相擁，二人發現上鏡後神色慌張，分別遮臉及蹲下躲避。Chris Martin隨即向全場笑稱：他們要麼是出軌，要麼就是太害羞。這段畫面在TikTok等平台獲得數以百萬計點擊，二人隨即被Astronomer董事會停職調查，最終雙雙離職。

Kristin近日接受《紐約時報》及《泰晤士報》專訪，首度還原當晚真相。她坦承對上司拜倫有過好感（Crush），但強調二人清白：「在那天之前，我們甚至連吻都沒接過。」她承認當晚因飲酒導致行為失當，但堅稱並無發生性關係。卡博特更透露，其實在演唱會前數周，她已與丈夫Andrew分居並協議離婚，並非因出軌才導致婚姻破裂。

代價慘重 被列職場黑名單 子女拒接送上學

雖然解釋了私生活狀況，但Kristin的事業已近乎毀滅。她感嘆自己成了全球迷因（Meme），更被獵頭公司告知因形象受損而無法僱用。她形容：「我為那晚的決定付出了整個職業生涯。」

她說，最令她難受的是網絡輿論對女性的苛刻。Kristin指出，公眾將她標籤為掘金女，對她的外貌與衣著進行羞辱，而男方承受的責難明顯較輕。她心痛表示，現在連親生子女都引以為恥，甚至拒絕讓她開車接送上學，家庭關係降至冰點。