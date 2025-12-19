Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

布朗大學槍手靠「綠卡抽籤」赴美 特朗普急停DV-1移民簽證

即時國際
更新時間：22:17 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:17 2025-12-19 HKT

美國東岸名校布朗大學13日期末考期間發生2死9傷大規模槍擊案，疑犯是一名原籍葡萄牙的男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）。經過5天追捕，周四傳出已在一處租賃倉庫飲彈自盡。國土安全部查出他8年前經「綠卡抽籤」取得永久居留身分，美國總統特朗普隨即下令暫停綠卡抽籤計畫（DV-1）。

疑犯8年前抽中綠卡

外媒引述波士頓聯邦檢察官佛里（Leah Foley）說明，目前掌握證據顯示，現居佛州邁阿密的內維斯瓦倫特擁有美國永久居留權。他在2000年左右以學生簽證入境美國就讀布朗大學，2017年透過「多元簽證抽籤」（Diversity Visa Lottery，DV-1）取得綠卡。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）周四表示，特朗普得知上述消息後，向她指示「立即」要求下轄的美國國籍暨移民局（USCIS）暫停這項「災難級」的居留方案，「以確保不再有美國人因此受害」。諾姆提及瓦倫特時直言：「如此罪大惡極的人，根本不該獲准進入我們的國家。」

DV-1計畫最初於1990年代由國會倡議設置，諾姆下令暫停綠卡抽籤計畫的法源與機制目前不明。國土安全部下達暫停命令後，接下來很可能會面臨移民權益團體在法律層面提出挑戰。

美國國籍及移民局表示，美國公民身份應該只給予完全支持美國價值和原則的人。美聯社
特朗普長期反對DV-1，第一任期開始不久，一名因抽籤獲得綠卡的男子在紐約市駕車衝撞導致8人喪命，特朗普因此力主終止DV-1計畫；反對終止DV-1人士表示，因抽籤獲得綠卡的移民均經嚴格審查，這項計畫也有利美國經濟並提升美國形象。特朗普政府2020年曾暫停DV-1，後來上台的拜登政府2021年撤銷了特朗普的禁令，恢復DV-1計畫。

根據美國政府網站資料，DV-1每年向低移民率的國家以抽籤方式發放移民簽證，上限5.5萬份。申請參加綠卡抽籤者須有高中學歷，或在必須接受培訓的職業領域擁有2年工作經驗。2025年申請抽籤近2000萬人，超過13.1萬人中籤；中籤者獲邀申請綠卡並於領事館面試，與其他綠卡申請者接受同樣資格審查，通過後方獲入境美國資格，葡萄牙公民中籤僅38次。

