死亡之吻 | 女友探監送熱吻 德囚翌日暴斃 法醫揭真相：中過量冰毒亡

德國萊比錫一所監獄今年初發生離奇命案，一名23歲男子獲女友探監，疑似透過與女友接吻接收冰毒，卻不慎將整包毒品吞下，最終因毒品過量引發心臟驟停身亡，女子則被依過失致死罪起訴。

圖送上毒品 悲劇收場

24歲的勞拉（Laura R.）今年1月2日到萊比錫監獄探望突尼斯籍的23歲男友穆罕默德（Mohamed R.），過程中將數克冰毒以錫箔紙包裹，藏於舌下，順利通過安檢。

德國監獄發生試圖利用熱吻接收冰毒的事件。European Union Agency for Criminal Justice Cooperation

德國一名女子把小包冰毒藏於舌下，透過熱吻送給在囚男友，但對方不慎整包吞下。澳洲聯邦警方圖片

事件在萊比鍚一間監獄發生。維基網站

探監期間，她與男友激情熱吻，順勢將毒品交付男友。沒想到，穆罕默德一不小心，竟將整包冰毒吞下肚，回牢房休息時，已極度不適，但他依舊不願聽從獄友建議就醫，最終於翌日清晨被發現心臟驟停。

冰毒快速吸收 引發心臟驟停

法醫驗屍結果顯示，毒品包裝在他的胃裡破裂，冰毒被快速吸收，最終引發致命心臟驟停。他雖一度被救回，但仍於當天下午宣告不治。

兩人育有一子，穆罕默德因涉嫌毒品交易被羈押候審，最後卻死於毒品過量，勞拉也將於本月依過失致死罪出庭受審。另外，萊比錫監獄也強調，已重新檢視現行探監與安檢流程，檢討是否有漏洞，避免類似事件再發生。