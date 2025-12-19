遊日注意 | 澀谷亂拋垃圾將罰2000日圓 店家不設垃圾桶重罰5萬

日本東京澀谷長期飽受人潮帶來的垃圾問題困擾，當地政府宣布，明年6月起亂丟垃圾者將被罰款2000日圓（約100港元），而未依規定設置垃圾桶的商舖更將面臨最高5萬日圓（約2480港元）的重罰。澀谷區長長谷部健表示，自新冠肺炎疫情趨緩後，區內道路上的垃圾數量，以及居民對垃圾問題的投訴和意見都急劇增加。

澀谷區的人口約24萬，是全球知名的潮流中心與觀光熱點。澀谷區議會上周三（10日）通過《共同打造潔淨澀谷條例》修正案，自明年6月1日起全面實施，在澀谷區全區亂丟垃圾者，將處以2000日圓的罰款。

涵蓋澀谷站、原宿站及惠比壽站周邊

而條例規範範圍涵蓋澀谷站、原宿站及惠比壽站周邊的特定區域，凡是區域內的便利店、咖啡館、快餐店等業者，均有義務設置垃圾桶。若店家管理不善或拒絕設置，將被處罰款5萬日圓。

澀谷區政府指出，新冠疫情後訪日遊客激增，雖然當地長期宣傳「垃圾隨手帶走」，但效果有限，街道棄置垃圾現象依然嚴重。區公所調查顯示，受規範店鋪目前的垃圾桶設置率僅68%；而針對亂丟垃圾者的統計發現，外國遊客約佔52%，本土人士則佔48%。

24小時巡查 可電子支付罰款

區役所調查，亂丟垃圾的問題在疫情前為每100米行人路平均為8件，但到了今年5月已增至56.3件。亂丟的垃圾主要為食品容器與包裝紙，其中有63%來自便利店、12%來自咖啡館。

參考過去取締路邊吸煙的成功經驗，涉谷區將派人進行24小時巡邏，一旦發現民眾隨地棄置垃圾，將當場開立2000日圓罰單。為了提高繳費便利性，除了接受現金外，區政府也研議引入電子支付方式。