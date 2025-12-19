疑涉麻省理工教授命案 布朗大學槍擊案嫌犯自殺亡

美國布朗大學上周六（13日）下午發生的校園槍擊案，造成2名學生死亡，另外9人受傷。在逃的槍手周四（18日）被發現倒斃在新罕布什爾州一處倉庫，警方確認是自殺身亡。據報槍手亦涉嫌與本周一（15日）麻省理工學院（MIT）47歲教授洛雷羅（Nuno F.G. Loureiro）在麻省住處遭槍擊身亡一案有關。

]在上周六的布朗大學槍擊案中，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生死亡，9人受傷，之後逃去無蹤。當局正調查槍手行兇動機。

霍士新聞引述消息人士報道，嫌犯死因為自我造成的槍傷。普羅維登斯警察局長佩雷斯在新聞發布會上確認槍手為48歲葡萄牙公民瓦倫特（Claudio Neves Valente），曾是布朗大學的學生。佩雷斯並告訴記者，瓦倫特已於周四晚自殺身亡。

布朗大學校方與警方曾兩度擺烏龍，宣稱涉案槍手落網，最終都證實不實。美國總統特朗普更發文表示：「為什麼布朗大學的監視器這麼少？這根本沒有任何藉口。這在現代社會簡直荒唐到極點！！！」

在逃近一周 惹特朗普關注

儘管布朗大學官員表示校園內安裝了1200個攝像頭，但襲擊事件發生在工程大樓較舊的區域，該區域幾乎沒有攝影機。調查人員認為，槍手是從面向校園週邊居民街道的一扇門進出，這或許可以解釋為什麼布朗大學的監視器畫面沒有拍到槍手的影像。

根據布朗大學嫌犯的錄影畫面顯示，嫌犯是一名身材魁梧、穿著深色雙拼色夾克的男子。調查人員表示，由於教學大樓和周邊地區缺乏監視器，搜捕行動主要依靠住宅區的監視器畫面，嫌犯行兇前後都曾在附近的街區走動。

美國廣播公司較早前報道，警方已經鎖定一名嫌犯並發出通緝令。

另涉射殺麻省理工47歲教授

布朗大學槍擊案的搜捕行動已經持續近1周，由於槍手一度在逃，令學生和當地居民深感不安。布朗大學已經暫停上課，取消期末考，通知學生可以自由返家放假。

據報槍手另與物理學家及核融合科學家洛雷羅本周一晚在波士頓郊區布魯克萊恩寓所遭到槍擊身亡一案有關，洛萊羅住處位於布朗大學校園以北約80公里。

