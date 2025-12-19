Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大收緊移民政策 人口出現史上最大降幅

即時國際
更新時間：09:20 2025-12-19 HKT
發佈時間：09:20 2025-12-19 HKT

加拿大統計局最新數據顯示，該國人口在今年第3季較前一季下降76068人，是有紀錄以來降幅最大的一次；統計至10月1日約有285萬非永久居民，低於7月1日的300萬人。這是推出緊縮移民政策的結果。而近期數字下降據指主要由於在加的外國留學生人數減少。

相關新聞：加拿大「救生艇」計劃嚴重積壓 大部分永居申請延至2027年始審批完成

數據顯示，截至今年10月1日，加拿大人口為4157萬人，較7月1日下降0.2%。安大略省和卑詩省的人口降幅最大，分別為0.4%和0.3%。統計局表示，非永久居民數量減少是主因。

留學生人數減少

據指近期的人口數字下降主要是由於在加拿大就讀的國際學生人數減少。此前渥太華當局已承諾將壓低學習許可證（study permits）的簽發數量。有關計劃包括將國際學生許可數量減半，從2025年30.59萬名新入境學生的目標，降至2026年的15.5萬名，並在2027年和2028年分別控制在15萬名。

今次是加拿大自20世紀有紀錄以來降幅第二次錄到按季計人口跌幅，也是幅度最大的一次。有紀錄以來另一次季度下降是在2020年第三季度，原因是新冠疫情期間的邊境限制，但當時僅減少了約1232人 。

蒙特利爾銀行高級經濟師卡夫西奇17日發布一份報告也提到過去幾年人口爆炸性增長，為基礎設施和社會資源帶來壓力。他說：「如今人口政策的調整仍在進行，這是加拿大最重要的經濟事件之一。」

相關新聞：加拿大削移民人數　香港學生簽證急降40%減幅最大

此外，加聯邦政府稱計劃在先前公布的移民方案基礎上，逐步增加加拿大永久居民的接收人數。政府預計將在今年接納39.5萬名新永久居民，明年為38萬名，2027年則為36.5萬名。

