日本27歲人氣女偶像 公路避鹿撞車滿臉血 分享iPhone一功能救回性命

日本27歲人氣偶像兼YouTuber神野梓（Azusa Jinno），因其甜美外型及經常在YouTube分享釣魚影片，被廣大網民封為「釣魚偶像」。近日，神野梓在前往釣魚途中發生嚴重交通意外，車輛在高速公路上失控撞毀，她滿臉血跡的傷照隨即在日網引發關注。她事後感嘆，iPhone的「碰撞偵測」功能在關鍵時刻救了她一命。

據了解，意外發生時神野梓正獨自駕車前往釣魚地點。她在社交平台透露，當時在高速公路上突然有一隻鹿衝出，她因閃避不及導致方向盤失控，整輛私家車猛烈撞上路旁護欄。從她公開的事故現場照可見，私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，場面觸目驚心。

神野梓亦公開了自己受傷後的自拍照，只見她臉部有多處擦傷，且滿佈血迹。她心有餘悸地表示：「這是一場差點喪命的車禍，連救護人員也這樣說。如果當時車速超過100公里，後果真的不敢想像。」

在驚險生還後，神野梓特別提到智能科技的幫助。她表示，意外發生時 iPhone 的「碰撞偵測」（Crash Detection）功能發揮了作用。該功能在感應到劇烈衝擊後，若使用者在倒數時間內未有回應，便會自動撥打119報警並通知緊急聯絡人。她感激地說：「這個功能真的救了我！」

同時，她亦以自身慘痛經歷提醒所有駕駛人士，在高速公路上若遇到動物突然現身，切忌急煞或急轉彎，否則極易導致車輛失控或波及後方車輛。

神野梓表示，發文並非為了博取同情或關注，而是希望藉此讓更多人知道科技在意外中救命的可能性。