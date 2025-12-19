特朗普簽署行政命令 大麻重新歸類為低危險管制品 鬆綁醫療用途研究

美國總統特朗普周四（18日）簽署行政命令，將大麻從最嚴格管制的第1級 (Schedule I) 藥物名單中移除，改列為較低風險的第3級 (Schedule III) 管制藥物，為醫療使用和研究開闢道路。

今次特朗普推動聯邦政府放寬對大麻的管制，將使對大麻及其衍生物的管制水平，降低至與俗稱K仔的氯胺酮（Ketamine）和一些合成代謝類固醇同屬一類。特朗普的行政命令也要求擴大CBD（大麻二酚）的研究和取得途徑。CBD是一種合法且日益普及的工業大麻衍生產品，其在治療疼痛、焦慮和睡眠問題等方面的功效尚存爭議。

特朗普簽署行政命令。路透社

特朗普指，美國有許多人請求自己推動政府重新分類大麻。美聯社

特朗普將大麻重新歸類為低危險管制品。法新社

大麻改列為較低風險的第3級 管制藥物，為醫療使用和研究開闢道路。法新社。

特朗普：許多人受痛苦數十年

特朗普在簽署行政命令後回應在場傳媒問題，他指美國有許多人請求自己推動政府重新分類大麻，「他們已經受苦數十年」，他還強調此舉不會以任何方式將大麻合法化。

特朗普說：「數十年來有許多承受極大痛苦的人懇求我這麼做。這項行動是美國患者要求的，他們承受極度疼痛、不治之症、侵襲性癌症、癲癇發作、神經問題等。」

未讓大麻在全國合法化

這是聯邦毒品政策的重大轉變，使其更接近許多州已經採取的做法。然而，特朗普的行政指令並未讓大麻在全國合法化，也不會使大麻在全國範圍內合法用於消閒用途，但可能會改變該藥物的監管方式，並減輕大麻行業的沉重稅收負擔。

根據美國法律，大麻被列為一級管制物品，管制等級與海洛英、搖頭丸以及鴉片等毒品相同。即使重新就大麻進行分類，大麻仍會在聯邦層面被視為管制物質，使用大麻仍受到嚴格限制。

但這項決定為大麻產業帶來重大勝利，該產業多年來一直爭取更明確的聯邦規範。重新分類將為更多臨床研究和美國食品與藥物管理局審查的大麻藥物開路。

40州允醫用大麻

哈佛醫學院精神病學教授希爾（Kevin Hill）表示，重新分類大麻有其道理，將「透過消除一些關鍵障礙，讓大麻研究更容易」。

目前，美國已有40個州和華盛頓特區允許醫用大麻，許多州也已將其合法化用於消閒用途。

蓋洛普民調顯示，美國民眾普遍支持較為寬鬆的大麻合法化政策，支持大麻合法化的比例已從2005年的36%上升至今年的64%。