日男奉行「一夫多妻」偕妻女誘百女開房兼偷拍 獲利250萬被捕

日本東京發生一宗聳人聽聞的性罪案，一名自稱奉行「一夫多妻制」的男子，涉嫌與妻子及養女合謀，誘騙上百名女性發生性關係，並從旁偷拍及上傳至成人網站謀利。東京警視廳近日採取行動，將三人拘捕，並在疑犯的電子設備中檢獲超過800段淫褻影片。

據日本媒體《朝日新聞》報道，被捕的三名疑犯均無固定住址及職業，分別為39歲的小野洋平、其28歲妻子小野晴香，以及23歲養女小野凜。警方調查顯示，小野洋平與兩名女性同住，並對外宣稱實行「一夫多妻制」。

其中一名女被告。ntv news畫面截圖

案情指，三名疑犯涉嫌於去年7月，透過社交平台結識一名20多歲女子，並於7月7日在新宿區一間酒店內，由小野洋平與受害人發生性行為，其餘兩名女疑犯則在旁秘密拍攝。Alamy 示意圖

案情指，三名疑犯涉嫌於去年7月，透過社交平台結識一名20多歲女子，並於7月7日在新宿區一間酒店內，由小野洋平與受害人發生性行為，其餘兩名女疑犯則在旁秘密拍攝，時間橫跨上午11時40分至下午5時05分之間。隨後，他們將影片上傳至付費成人網站。

警方在搜查過程中，於疑犯家中檢獲37部智能手機及電腦，發現約860段涉及約100名女性的淫穢影片，顯示受害者人數眾多。

小野洋平在受審時承認控罪，並供稱上傳此類影片已持續約兩年三個月，估計獲利超過5000萬日圓（約250萬港元）。至於其妻子及養女則保持緘默。

值得注意的是，這並非小野洋平首次被捕。去年11月，他曾因非法拘禁罪被東京警視廳逮捕。當時他涉嫌透過社交平台結識一名十多歲少女，並將其囚禁在新宿區一間公寓長達一個月，期間更威脅若對方企圖逃跑便會將其殺害。該名女孩最終向大阪警方求助，才令事件曝光。

警視廳認為，疑犯利用社交平台結識受害人並進行有組織的犯罪，目前正進一步調查是否有更多女性受害。