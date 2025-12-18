Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京豪宅區高級桑拿房火災2死 警報沒響揭2年未駁電

即時國際
更新時間：16:36 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:36 2025-12-18 HKT

日本東京都港區赤坂高級桑拿會所「Sauna Tiger」桑拿房周一（15日）發生火災，一對夫婦疑因被困身亡。警方調查發現，現場留下曾按緊急按鈕的痕跡，但警報卻沒響，據報店主承認緊急警報接收器實際上已2年沒接駁電源。東京警視廳調查一課正朝管理失當、業務過失致死等嫌疑進行調查。

 

火災於周一（15日）中午前後發生，會所工作人員撥打119，稱「桑拿房外的警鐘響起」，看到冒煙、聞到異味，但沒看到火。消防員趕到，發現3樓桑拿房內起火，1男1女在桑拿房入口旁倒下，隨後確認死亡。當時的溫度不明，但座椅和靠背都有着火。

死者分別是理髮店業者松田政也（36歲）及其妻陽子（37歲），兩人背部和肩部有燒傷，但並非致命傷。他們可能死於燒傷或中暑，但當局驗屍後未能確定死因，東京警視廳將繼續調查。

調查人員檢查火災現場，發現桑拿房木製L型門把內外均脫落，兩名死者極有可能被困在桑拿房內。房內緊急按鈕的蓋子被打破，有曾按下按鈕的痕跡，然而位於辦公室的警報接受器根本沒駁電。調查人員17日向日本時事通訊社記者表示，桑拿會所男店主表示「“緊急按鈕接收器沒有接電。我從未給它駁過電。」此外，事發當時員工不在辦公室，而是在處理其他事情。

出事桑拿會所5層樓都是桑拿私人客房，顧客可以享受完全私密的桑拿和柏木浴池，吸引許多名人光顧，月費最高達39萬日圓（近19500港元）。有曾體驗過該設施的客人表示：「他們提供餐飲，桑拿房寬敞舒適，所有服務都一流，品質上乘。」

東京消防廳麻布消防署前署長坂口隆夫說：「我很難想像火災是由顧客引起的。桑拿石的加熱設備（電力或燃氣）出現異常完全有可能引發火災。可能是突然釋放的濃煙或肉眼不可見的一氧化碳導致該人失去意識。」

