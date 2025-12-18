俄羅斯方塊｜Red Bull Tetris世界總決賽杜拜登場 港將躋身32強

來自全球60個國家及地區的冠軍選手本月13日雲集阿聯酋杜拜，參加首屆Red Bull Tetris世界總決賽。但此次賽事與眾不同的是，經典遊戲《俄羅斯方塊》（Tetris）突破螢幕限制，借用大規模無人機飛上了夜空，在著名地標「杜拜之框」進行決鬥。經過2天分組排名賽與一對一淘汰賽後，年僅19歲的土耳其選手阿塔爾（Fehmi Atalar）奪冠，成為Red Bull Tetris首位世界冠軍。

年僅 19 歲的土耳其選手阿塔爾奪冠。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

「杜拜之框」化身巨型方塊戰場

12月13日晚間，大會動用超過2,000架無人機，將杜拜知名地標「杜拜之框」(Dubai Frame) 化身全球最大、可即時操作的《俄羅斯方塊》裝置，在夜空中即時構築可操作的遊戲畫面，創下電玩遊戲史上的嶄新里程碑。

杜拜知名地標「杜拜之框」(Dubai Frame) 。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

夜幕下呈現視覺震撼的競技舞台。© Dean Treml / Red Bull Content Pool

決賽採用Red Bull特別改良規則，加入重力變換、速度提升及「黃金方塊」（Golden Tetrimino）等要素，全面考驗選手的臨場反應與操作穩定性。

最終土耳其選手阿塔爾以168,566分，擊敗秘魯對手索洛薩諾（Leo Solórzano），成為首屆Red Bull Tetris世界冠軍。現場同時有逾4,000架無人機配合電子與古典音樂，演繹經典旋律，營造震撼視聽效果。

港將Wula晉級32強破個人紀錄

代表香港出戰的Wula於首圈淘汰賽擊敗北馬其頓對手，成功晉級32強，但不敵阿根廷選手止步。Wula賽後表示，能代表香港參賽感到榮幸，讚揚大會比賽系統先進，期間更打出個人逾770,000分個人最佳紀錄。他稱對整體表現滿意，期望未來再有機會出戰國際賽。

