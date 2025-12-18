Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

末代1美分︱232套紀念幣拍賣 1.3億天價成交

即時國際
更新時間：12:05 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:05 2025-12-18 HKT

美國於去年11月停止生產1美分硬幣，導致該面值硬幣正式走入歷史。據美媒報道，在近日於史塔克·鮑爾斯畫廊（Stack’s Bowers Galleries） 舉辦的一場拍賣會上，232組末代1美分套幣，合共以高達1,676萬美元（約1.3億港元）成交。

相關新聞：美財政部停產1美分硬幣 每枚成本直逼3.7美分

紀念流通歷史而發行

1美分硬幣已在美國流通長達232年，為紀念這段歷史，美國鑄幣局（US Mint）早前特地發行232組套幣。每組套幣包含3枚2025年版1美分硬幣，包括鑄造於費城鑄幣局及丹佛鑄幣局的兩枚硬幣，以及一枚象徵時代終結的24K金幣。

每枚硬幣上都刻有獨特的「Ω」符號，即希臘字母最後一個字，以象徵1美分時代的終結。

是次拍賣正是由美國鑄幣局委託，並將232組三枚套組全數釋出，每組都附有編號真品證書。其中，編號第232號套幣因屬最後一組，以80萬美元（約624萬港元）的天價成交。買家將硬幣收入囊中之餘，還同時獲得鑄造這些硬幣的3件模具。

相關新聞：特朗普廢1美分硬幣引爆交易混亂 便利店年損失上2千萬

成交價格出人意料

史塔克·鮑爾斯畫廊錢幣學總監克拉列維奇（John Kraljevich）對是次拍賣結果感到驚訝，承認自己也不知道該套硬幣的市場價值，類似拍賣的特點是，在人們出價之前，永遠無法預判成交價。他坦言：「我參加錢幣拍賣40年了，從未見過這種景象。」

談及背後原因時，克拉列維奇指出，美國文化已經將1美分硬幣融入美國人的詞彙、流行文化以及所有相關事物中，因此對很多人來說，停止生產流通的1美分硬幣令人懷念。

