泰柬衝突｜傳泰派戰機炸柬賭場 阿努廷：若涉詐騙必須處理

即時國際
更新時間：07:42 2025-12-18 HKT
發佈時間：07:42 2025-12-18 HKT

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，近日傳出泰國軍方出動戰機，轟炸柬埔寨邊境多間賭場，引發國際社會關注。泰國總理兼內政部長阿努廷周二晚間回應事件時強調，柬埔寨境內賭場並不屬於泰國司法管轄範圍，泰方亦未將賭場列為軍事打擊目標，但若相關場所被用作網絡詐騙或犯罪行動的掩護，泰國有責任加以處理。

阿努廷當晚出席「全球打擊網絡犯罪夥伴關係」（IC-GPOS）國際會議晚宴後接受傳媒訪問。該會議匯聚來自58個國家及國際組織共逾300名代表，中國、緬甸、盧安達等均派員出席，惟近期與泰國發生邊境摩擦的柬埔寨未有派代表參加。

對於外界將近日軍事行動與打擊網絡詐騙掛鈎，阿努廷表示，據其掌握的資訊，泰軍並無針對柬埔寨邊境賭場進行轟炸。他重申，賭場本身不在泰國司法權限之內，但若有證據顯示相關設施被犯罪集團利用，作為詐騙或跨境犯罪中心，泰方將視之為必須應對的安全問題，「必須要處理」。

阿努廷同時提到，泰柬雙方於今年10月在吉隆坡簽署聯合聲明，達成多項共識，包括撤離邊境部隊與武器、共同推動人道除雷工作，以及合作打擊電騙與犯罪組織。他指出，任何反詐騙行動，均是在該聯合聲明的框架下進行。

阿努廷又稱，中國在會議期間感謝泰國近期引渡多名重刑犯，形容此舉彰顯國際司法互助的重要性。他表示，跨國犯罪分子不應成為任何國家的負擔，應交由其原籍國依法處理，以便進行更深入的調查。

 

