「Slop」成《韋氏詞典》年度詞 反映劣質AI數碼內容

即時國際
更新時間：16:30 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-16 HKT

美國權威英文字典出版社《韋氏詞典》（Merriam-Webster）公布2025年度詞為「slop」（餿水），反映生成式人工智能（AI）普及下，網上低質內容愈見氾濫。該字原指泥漿或厨餘，現被延伸用作形容批量生產、質素低劣的AI數碼內容。

《韋氏詞典》中「Slop」的解釋。（網上圖片）
對AI取代人類創意表達出反思

《韋氏詞典》總裁巴洛（Greg Barlow）接受美聯社專訪時表示，「slop」一詞既形象亦具時代感，涉及改變社會的AI技術，而相關內容「既令人著迷、又令人厭煩甚至覺得可笑」。

「Slop」一詞最早出現於18世紀，指的是鬆軟的泥漿，但後來其意義逐漸擴展，泛指沒什麼價值的東西。字典最新給予的定義，是「通常以人工智能大量產出的低質素數碼內容」，包括荒誕影片、詭異廣告圖片、廉價宣傳品、真假難分的假新聞，以及「劣質AI電子書」等。

相關新聞：「熊」登日本年度漢字 「米」百票之差居第二

隨着影片生成工具如 Sora 等興起，用戶只需輸入文字指令即可製作高度擬真的短片，引發對虛假資訊、深偽技術及版權問題的憂慮。

巴洛指出，「slop」一詞容易讓人聯想到豬群在污糟食槽前爭食的畫面，雖然部分人對此感到不安，但他認為，相關搜尋急增反映公眾對假、劣質內容的警覺提高，「他們更渴望真實、真誠的東西」，某程度上也是對AI取代人類創意表達出反思。

自2003年以來，該詞典每年都會挑選一個詞來捕捉及詮釋當下的時代特徵。去年，正值美國總統大選，全國輿論風雲變幻之際，韋氏字典選擇了「兩極化」（polarization）一詞。

過往十年韋氏字典年度詞 為各個時代作注脚

《韋氏詞典》每年會根據搜尋數據及用語走勢選出年度代表字，過去十年分別選出「polarization」（兩極化）、「authentic」（真實）、「gaslighting」（煤氣燈效應）、「pandemic」（大流行）、「they」（他們/她們）、「justice」（正義）、「feminism」（女權主義）、「surreal」（超現實），試圖為當年的社會氛圍作注腳。

 

 

 

 

