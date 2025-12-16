Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

機艙老鼠 | 荷航飛行途中驚現巨鼠 機艙內上竄下跳 嚇壞乘客

即時國際
更新時間：14:33 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-16 HKT

荷蘭皇家航空（KLM）一班飛往加勒比海的客機上驚現巨 ，有乘客看到老鼠在機艙內亂竄後引發不適，導致飛機被迫取消後續行程，機上250多名乘客要滯留機場。而老鼠不斷在機艙內上竄下跳的畫面在網上曝光。

取消後續航班 進行徹底清潔

出現鼠蹤的是一架空中巴士A330客機，這架飛機原定12月10日從荷蘭阿姆斯特丹出發，先前往位於加勒比海的阿魯巴(Aruba)，然後再飛往荷屬海島波奈(Bonaire)。

老鼠爬在門簾桿上。X@surajit_ghosh2
荷航飛行途中驚現巨鼠，機艙內上竄下跳，嚇壞乘客。X@surajit_ghosh2
荷航機艙驚現老鼠，要取消後續航班。X@ytekedejong
超過250名乘客搭機出發時，在機艙內目睹老鼠。從乘客拍攝畫面中可看到，老鼠悄悄爬在門簾桿上，還跳到座位上方放置行李的置物櫃中，讓許多乘客覺得噁心與擔憂。

若咬爛電線或造成危險

由於老鼠若是咬壞電線或是關鍵零件可能會造成危險，所以當飛機抵達阿魯巴後，航空公司告知乘客，接下來預計行經波奈並飛往阿姆斯特丹的航班取消，以進行徹底清潔。

航空公司表示，目前他們也不清楚老鼠是如何登上飛機，由於發現老鼠時，飛機正在飛越大洋，機組人員只能繼續飛行，對於乘客受到影響致歉，同時為受影響的乘客安排住宿過夜與替代航班。

航空公司發言人強調，經過機組人員調查，確認這隻老鼠並未靠近機艙內存放食物的區域。
 

