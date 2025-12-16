日本前女市長被揭與已婚男下屬情趣酒店私會 請辭僅兩周圖東山再起？
日本群馬縣前橋市前女市長小川晶，被揭與已婚男下屬多次出入情趣酒店而引咎辭職兩周後，傳出有意參加下月舉行的市長補選，爭取「回鍋」再任市長，成為當地政治焦點。
小川晶引咎辭職兩周傳擬「回鍋」參選
現年42歲、律師出身的小川晶，去年2月當選前橋市市長，是該市首位女市長。今年9月，日本周刊拍攝到她在約兩個月內，多次與一名已婚男下屬進出「情趣賓館」（Love Hotel）。小川其後承認與對方曾一同前往超過10次，但強調是為商談公務，否認存在不倫關係。有關說法被外界認為不具說服力，事件引起市民及市議會關注。
前橋市議會其後多次要求她負責下台，小川一度以「要履行對市民承諾」為由，拒絕請辭，直至11月下旬，議會準備提出不信任動議，她最終於11月27日離任。
前橋市明年1月補選市長
前橋市預定於2026年1月12日舉行市長補選，目前已表態參選者包括39歲、無黨籍律師丸山彰，以及64歲、獲日本共產黨支持的前市議員店橋世津子。對於是否參選，引咎辭職的小川晶在下台時就沒有把話說死，並表示今後會「繼續為前橋市及群馬縣出力」。
日本共同社近日引述多名與小川關係密切人士稱，小川已表達強烈參選意願，部分市民也表示支持。她在社交媒體上發帖表示，會認真面對市民託付，花時間自我反省，並審慎思考作為前橋市一員的未來方向。外界預料，她宣布參選只是時間問題。
