Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普控告BBC剪輯演說誹謗 索償100億美元 斥惡意誤導觀眾

即時國際
更新時間：13:59 2025-12-16 HKT
發佈時間：13:59 2025-12-16 HKT

美國總統特朗普周一（15日）入稟佛羅里達州南區聯邦地區法院，就英國廣播公司（BBC）剪輯拼接其講話一事提出訴訟，共索償100億美元（約780億港元）。訴訟涉及BBC在一部紀錄片中剪輯他2021年在美國國會山莊騷亂前向支持者發表演說的內容，令特朗普看起來似乎是在直接呼籲支持者採取暴力行動，攻擊國會山莊。

製造呼籲支持者攻擊國會印象

特朗普提出訴訟時表示，儘管BBC已道歉，「但並未對自身不當行為展現真正悔意，也沒有做出任何有意義的制度改革防止未來新聞濫用行為」。特朗普並聲稱BBC篡改了他的言論，甚至暗示「他們使用了人工智能或其他技術」。

相關新聞：
BBC「剪輯門」｜特朗普不滿僅道歉拒賠償 稱下周提告擬索賠高達50億美元

2021年1月美國國會山莊爆發騷亂。美聯社
2021年1月美國國會山莊爆發騷亂。美聯社
BBC被指剪輯特朗普2021年在美國國會山莊騷亂前向支持者發表演說的內容。美聯社
BBC被指剪輯特朗普2021年在美國國會山莊騷亂前向支持者發表演說的內容。美聯社
BBC遭特朗普入稟法院控告誹謗。路透社
BBC遭特朗普入稟法院控告誹謗。路透社

特朗普在白宮在橢圓形辦公室對記者說：「他們捏造了一些關於1月6日的糟糕言論，而這些言論我根本沒說過。我說的那些話都很美好，對吧？」

法庭文件顯示，訴訟包括一項誹謗指控和一項違反佛州貿易行為法的指控，每項指控分別索償50億美元（390億港元）。

涉將演講2片段剪輯合併

在長達33頁的訴狀中，特朗普指控BBC在2024年美國大選前一周播出的名為《特朗普：第二次機會？》的紀錄片中，將演講的2個片段剪輯在一起，對特朗普進行虛假、誹謗、欺騙、貶損、煽動和惡意性描述，「故意惡意地試圖完全誤導觀眾」。

英國《每日電訊報》網上版11月3日獨家披露一份BBC內部備忘錄的部分內容。備忘錄顯示，BBC《全景》（Panorama）欄目去年播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》，將特朗普講話的2個片段拼接在一起，包括他號召支持者遊行至國會山莊以及說出「死命奮戰」（fight like hell）的片段，但卻省去他呼籲和平抗議的部分，藉以誹謗他，從而讓特朗普看起來似乎是在直接煽動支持者採取暴力行動。

指BBC圖干預和影響選舉結果

訴訟指控BBC公然企圖干預和影響選舉結果，損害特朗普的利益。

BBC拼接講話引發巨大輿論爭議，特朗普律師團隊11月10日要求BBC撤回相關紀錄片並道歉，否則將提出訴訟，索償至少10億美元。

BBC於11月13日就誤導性剪輯向特朗普道歉，承認判斷失誤，並坦言剪輯後的內容給人造成特朗普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象，但拒絕特朗普方面提出的賠償要求。BBC強調特朗普就此事提出訴，於法無據，並表示BBC沒有誤導意圖、沒有惡意，只是將較長的演說縮短，在同一個節目也呈現許多支持特朗普的意見。特朗普隨即表示將起訴BBC。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
21小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
21小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
16小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
6小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
2025-12-15 14:00 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
21小時前