泰柬衝突 | 泰軍首度轟炸柬埔寨暹粒省 逼近聯合國世界遺產吳哥窟

泰國與柬埔寨邊境衝突急遽升溫，柬埔寨政府指控泰國軍方出動戰機深入柬埔寨境內，首次轟炸擁有聯合國世界文化遺產吳哥窟的暹粒省，攻擊行動波及平民與流離失所者營地，已造成至少15名平民死亡、73人受傷，大批民眾再度被迫逃離家園。暹粒省遭轟炸的消息，已令部分已預訂行程的遊客非常擔憂，有旅客取消原定計畫，或改道經由越南、老撾入境，甚至要求延後出發。而泰柬雙方在長達超過800公里的邊界多處駁火，過去8天已造成至少38人喪命、超過50萬人流離失所。

衝突已釀38死 50萬人流離失所

泰國則反控有燃料將被轉送往柬埔寨，宣布切斷相關的運輸路線。泰國軍方周一表示，已將經由與寮國接壤的一處邊境檢查站關閉，因為根據情報，這些燃料可能會轉運給柬埔寨部隊。

泰國F-16戰機轟炸暹粒省附近地區，大批居民倉皇逃離。新華社

泰柬邊境戰火令超過50萬人流離失所。路透社

泰國邊境民房在戰火中受創。美聯社

柬埔寨指泰國軍方自周一（15日）凌晨起，沿柬泰邊境多個方向持續發動軍事行動，包括出動無人機投彈、重砲炮擊、地面裝甲部隊推進及F-16戰機空襲。

泰戰機深入柬境投彈

柬方指出，泰軍空襲行動已明顯深入柬埔寨境內，其中戰機深入約70公里投彈，嚴重侵犯柬國主權。

柬埔寨國防部表示，周一上午10時許，泰國F-16戰機在暹粒省斯雷斯南縣一處流離失所民眾營地附近投下炸彈，該地距離吳哥窟所在的吳哥考古園區不到2小時車程。

柬埔寨新聞部長涅帕達直言，這是泰軍在最新一波衝突中，深入柬埔寨境內最深的一次攻擊，也是泰國首次轟炸暹粒省。

官方統計指出，截至周一下午2時，泰軍持續的軍事行動已造成15名平民死亡、73人受傷，避難人數攀升至40萬9293人。轟炸事件也迫使數百戶原本已安置的流離失所家庭再次倉皇撤離。

柬旅遊業受重創

除暹粒省外，柬埔寨國防部通報，第五軍區與第四軍區多地亦遭受密集攻擊，包括卜迭棉芷省、菩薩省、奧多棉芷省及多處古寺周邊地區，部分地點更傳出泰軍釋放刺激性或有毒煙霧，至周一晚，多條戰線仍未完全平息。

戰火逼近觀光重鎮，也重創柬埔寨旅遊產業。柬埔寨經濟高度仰賴觀光，觀光部數據顯示，去年外國旅客人數突破670萬人，創歷史新高，但今年7月至9月的入境人次，仍較2019年疫情前減少約三分之一。

吳哥企業公司統計，6月至11月期間，吳哥考古園區門票銷售額年減至少17%。