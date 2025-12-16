Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超級流感疫情席捲全國 駐院醫生明起一連5日罷工

即時國際
更新時間：11:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-16 HKT

英國超級流感疫情席捲全國之際，英格蘭駐院醫生周一表決通過在周三（17日）展開一連5日的罷工行動。今次將是自2023年3月以來醫護人員的第14次罷工，首相施紀賢直斥此舉不負責任，指醫生已失去了公眾和國民保健署（NHS）同事的同情。

衛生大臣施卓添警告，NHS目前處於極度危險狀態，隨著流感病例急速攀升，NHS正面臨自新冠疫情爆發以來最嚴峻的挑戰。施卓添指，在病例達到高峰前，流感感染數可能再翻倍。他坦言，目前醫院內部混亂、擁塞的狀況「已經令人無法接受」。

相關新聞：
英國超級流感大爆發 住院暴增55% 衛生大臣急籲醫生取消聖誕罷工

英格蘭駐院醫生拒絕政府提出的新薪酬方案，決定如期罷工。路透社
英格蘭駐院醫生拒絕政府提出的新薪酬方案，決定如期罷工。路透社
英國超級流感疫情已席捲全國。路透社
英國超級流感疫情已席捲全國。路透社
英國各地診所加緊提供流感疫苗注射。路透社
英國各地診所加緊提供流感疫苗注射。路透社
英國流感病例急速攀升，市民戴口罩預防。路透社
英國流感病例急速攀升，市民戴口罩預防。路透社

不滿薪酬調整方案

工黨政府多次呼籲醫生停止罷工，返回崗位，但代表駐院醫生的英國醫學會（BMA）指談判未有進展，英格蘭駐院醫生拒絕政府提出的新薪酬方案，決定於周三早上7時（香港時間下午3時）開始罷工。

政府在2024年批准醫生在過去3年加薪28.9%，但BMA要求額外加薪26%，稱這是在多年低於通貨膨脹率的薪酬協議之後，恢復醫生應有薪酬水平。

NHS表示，罷工期間急症及危重個案由資深醫生負責，確保緊急救治不受影響；非緊急手術、門診與檢查則可能延期。

每天平均2660人因流感住院

這次罷工正值英格蘭各地醫院的流感病例數目達到往年同期最高水平之際。NHS上周四公布的數據顯示，病例數目在一周內激增55%，平均每天2660人因流感住院。

多名前線醫護在接受傳媒訪問時表示，罷工並非出於意願，而是多年累積壓力無法再承受。他們形容，真正令醫生心酸與內疚的，不是罷工本身，而是平日在崗位上「明知病人需要即時醫治，但自己抽不到時間」。

恐加劇冬季醫療壓力

對於政府多次公開呼籲醫生停止行動，指罷工會加劇冬季的醫療壓力；醫學會反駁，政府多年未面對人手不足與薪酬倒退問題，前線醫生已無力再等待。

近半數駐院醫生表示，最大壓力與內疚來自病人需要的救治速度，已遠高於前線所能應付。

逾7成醫生指長期超時及高壓工作影響健康，多名醫護亦形容，他們每日都要在繁重工作量中「取捨」病人先後次序，這是最難承受的地方。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前