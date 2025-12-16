Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾貝爾和平獎得主馬查多脊椎骨折 乘船離開委內瑞拉時受傷

即時國際
更新時間：06:57 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:57 2025-12-16 HKT

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）上周為前往挪威奧斯陸領獎而秘密逃離委內瑞拉，其間因惡劣天氣受傷，導致脊椎骨折。馬查多發言人周一（16日）證實相關消息。

挪威《晚郵報》（Aftenposten）早前引述消息人士報道，馬查多在奧斯陸接受醫生檢查後，被診斷出背部一節椎骨骨折，傷勢相信是在乘坐小船逃離委內瑞拉期間遇上風浪所致。馬查多發言人向路透社證實報道屬實，但未有進一步披露細節。

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多。路透社
馬查多因被當局施加長達10年的出境禁令，自去年起一直藏身國內。她於上周初乘船離境，先抵達加勒比海島國庫拉索，其後經美國轉乘私人飛機前往挪威，但因行程延誤，未能趕及出席上周三舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮。

相關新聞：諾貝爾和平獎｜馬查多秘密逃亡內幕曝光 喬裝越10軍檢站 乘漁船抵奧斯陸

馬查多曾表示，計劃完成行程後返回委內瑞拉，並致力推動由總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府和平過渡政權。

