諾貝爾和平獎｜馬查多秘密逃亡內幕曝光 喬裝越10軍檢站 乘漁船抵奧斯陸

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）因指控馬杜洛（Nicolas Maduro）政權選舉舞弊而遭威脅逮捕，在藏匿逾一年後，為出席10日在挪威舉行的和平獎頒獎典禮，於本月8日戴上假髮喬裝，展開一場策畫兩個月、極度驚險的秘密逃亡行動。她成功穿越十個軍事檢查站，更冒險乘漁船橫越加勒比海。

戴假髮喬裝 避開十軍事檢查站

現年58歲的馬查多，過去十年一直遭到委內瑞拉政府禁止出境。她於7日下午開始行動，當時戴著假髮並喬裝打扮，離開藏匿一年的加拉加斯郊區住所。她的首要目標是抵達海岸漁村，乘上預先安排的小型漁船。

據《華爾街日報》、《衞報》等報道，馬查多與兩名協助者一路上遇到十個軍事檢查站，三人多次險象環生，但每次都成功避開盤查，最終在午夜前抵達海岸。這段10小時的路程被形容為「令人高度緊繃」。

乘漁船橫渡加勒比海 美軍F-18戰機盤旋

她抵達海岸後短暫休息，並在9日清晨5時搭上一艘木製漁船，前往委國外的加勒比海島嶼庫拉索（Curaçao）。這段航程充滿危險，途中更因遭遇強風惡浪導致延誤。

報道指，這趟逃亡行動籌畫約兩個月，其團隊在出海前特地致電美軍，告知船上乘員身分，以避免在加勒比海遭到誤襲。一名接近行動的人士說：「我們特地協調，讓美軍知道馬查多將從哪一片海域離開，避免船隻被誤炸。」

航跡資料顯示，馬查多乘船前往庫拉索的期間，有兩架美國海軍F-18戰機進入委內瑞拉灣附近空域，盤旋約40分鐘。知情人士透露，特朗普政府知悉這項行動。

抵奧斯陸領獎 誓言將重返委內瑞拉

馬查多於9日下午約3時抵達庫拉索，並由一名獲特朗普政府資助的私人承包商迎接。她於10日清晨搭乘行政專機飛往奧斯陸，最終順利趕及出席典禮。這場逃亡行動保密程度之高，連挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）在典禮開始時，仍表示不知她身在何處。

馬查多的女兒安娜．馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為出席領獎時透露「母親很快會再回到委內瑞拉」。馬查多在抵達奧斯陸後，首度公開現身，在旅館陽台向支持者揮手致意，並誓言最終將重返委內瑞拉。