悉尼邦迪海灘槍擊︱槍手父子作案前曾赴菲律賓一個月 澳警調查動機

澳洲悉尼邦迪海灘周日（14日）發生的槍擊事件已造成包括1名作案嫌疑人在內的16人死亡、40人受傷，兩名嫌疑人為一對父子。《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）等多家外媒報道，二人在行動前曾被拍到從坎普西的臨時住所離開。警方證實，24歲的納爾維德·阿克拉姆及其父曾在襲擊前幾周前往菲律賓，目前正調查其此次行程是否與極端組織存在關聯。

《悉尼先驅晨報》報道，根據閉路電視畫面，上周六（14日）下午5時許，，身著黑衣的納爾維德與其父從坎普西的臨時住所坐車離開。不到90分鐘後，邦迪海灘的人群中響起第一聲槍響。

澳洲廣播公司（ABC）引述聯合反恐小組一名不願透露姓名的高級官員說話，警方在事發現場兩名槍手的車輛內發現一面「伊斯蘭國」旗幟。有消息指，澳洲安全情報組織6年前就調查其中一名槍手納爾維德，認為他與「伊斯蘭國」在悉尼的恐怖分子有密切聯係。



澳洲新聞網指，二人曾在菲律賓逗留一個月。澳洲警方將重點調查兩人11月菲律賓之行的具體動機。

《悉尼先驅晨報》稱，納爾維德的母親周一表示日說，兒子在大約兩個月前因所在公司破產而失業，正在尋找新工作。她形容兒子「不持槍、不外出交際、不飲酒吸煙」，是個「任何母親都希望擁有的好孩子」，並稱無法辨認現場照片中的人是不是他，不相信他會參與任何暴力或極端主義活動。



慘劇發生一日，大批民眾到海灘外悼念死傷者，當中包括不少以色列人。