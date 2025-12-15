$21萬愛馬仕棄街頭無人偷 女網紅實測杜拜治安結果……︱有片

阿聯酋杜拜一名女網紅近日發佈社會實驗影片，為證明杜拜治安良好，將價值約27,220美元（約21萬港元）的愛馬仕（Hermès）柏金包（Birkin）獨自留在公共場所，最終發現無人偷走。

影片顯示，網紅哈米拉尼（Alisha Hamirani）將手袋留在杜拜黃金市場附近，然後搭乘水上巴士（Abra）前往別處觀光。她之後再次返回黃金市場，發現手袋仍然放在原處。

在實驗過程中，哈米拉尼亦無從得知手袋是否被偷，她在感到緊張之餘笑稱：「如果丈夫看到了這段影片，請記住我愛你，但請劃走影片。」直至最後發現手袋還在原地，她才感到如釋重負。

全球最吸引富豪國家

杜拜被認為是全球最安全的旅遊城市之一，吸引許多富裕人士移居當地。數據顯示，阿聯酋今年繼續穩坐全球最吸引富豪國家之首，預計今年淨流入9800名富豪，美國以7500名位居第二。

許多網民留言認同哈米拉尼觀點，並分享自己過去類似失而復得經歷。也有網民笑稱，哈米拉尼千萬不能去印度嘗試該社會實驗。