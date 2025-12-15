悉尼邦迪海灘槍擊 | 英勇奪槍路人為水果店老闆 術後情況穩定 與槍手同為南亞移民

在悉尼邦迪海灘槍擊中英勇奪槍的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed），受到各方表揚為英雄，包括美國總統特朗普。過程中艾哈邁德身中2槍，已接受手臂和手部槍傷手術，正在醫院康復中。根據現場民眾拍下的影片顯示，在槍手行兇過程中，艾哈邁德冒著生命危險奮勇奪槍，否則現場傷亡人數將會更多。

家人表示，43歲的艾哈邁德躲在停放的汽車後面，然後衝向其中一名槍手身後，奪取了他的步槍並將其擊倒在地，再用槍指向對方，令對方很退。而在社交媒體上流傳的另一張照片顯示，艾哈邁德事後躺在地上，似乎受了傷。

在社交媒體上流傳的另一張照片顯示，艾哈邁德事後躺在地上，似乎受了傷。X@Tuigim

警方在現場調查。路透社

警方在邦迪海灘調查。法新社

身中2槍 幸無生命危險

艾哈邁德的表弟穆斯塔法告訴澳洲7News電視台，艾哈邁德的確在這次襲擊中身中2槍，一槍擊中了他的肩膀，另一槍擊中了他的手。而醫生已告知家人，艾哈邁德手術後情況穩定。

穆斯塔法說：「他是英雄，百分之百是一名英雄。」

特朗普大讚非常勇敢

美國總統特朗普亦形容艾哈邁德是非常非常勇敢的人，拯救了許多人命。

新南威爾斯州州長明斯也大讚艾哈邁德是真正的英雄，並表示這段影片是他見過的最不可思議場景。

一場為艾哈邁德設立的GoFundMe籌款活動，在短短數小時內就籌集超過20萬澳元（約103萬港元）。

為救人英雄籌得逾100萬善款

根據最新報道，行兇的24歲槍手阿拉克姆與父親及救人的艾哈邁德均為來自南亞的移民，也都是水果店老闆。

艾哈邁德在雪梨南部薩瑟蘭經營水果店，而槍手則在巿郊邦尼里格區居住，也是經營水果店。

阿拉克姆的母親表示，她不敢相信兒子會犯下這種罪行，「他是乖孩子」，不抽煙、不喝酒、不跳舞，平常都宅在家裡賣水果。

根據澳洲內政部公開資料顯示，南亞國家是澳洲移民的主要來源國之一。

