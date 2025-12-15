Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智利總統選舉 | 極右卡斯特當選 承諾鐵腕反移民 誓遣返數十萬無證者

更新時間：10:27 2025-12-15 HKT
發佈時間：10:27 2025-12-15 HKT

3度角逐智利總統的極右翼政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）周日終在總統選舉第二輪投票中取得壓倒性勝利，當選總統，隨即承諾採取鐵腕手段來打擊犯罪與非法移民，矢言將遣返數十萬名無證移民。

卡斯特在第二輪投票中贏得超過58%的選票，卡斯特的支持者在街頭歡呼雀躍，高喊他的名字，鳴響汽車喇叭。卡斯特的崛起正值保守主義浪潮席捲拉丁美洲之際，現年59歲的他對治安與移民政策採取強硬路線，其嚴厲打擊犯罪與反移民的主張，引起對治安問題感到不安的選民共鳴。

卡斯特的支持者歡呼雀躍。美聯社
卡斯特的支持者歡呼雀躍。美聯社
卡斯特（左）當選後，偕妻子阿德里亞索拉向支持者揮手。美聯社
卡斯特（左）當選後，偕妻子阿德里亞索拉向支持者揮手。美聯社
卡斯特承諾採取鐵腕手段來打擊犯罪與非法移民。美聯社
卡斯特承諾採取鐵腕手段來打擊犯罪與非法移民。美聯社

警告無證移民收拾東西離開

在這次競選過程中，卡斯特一直將重心放在治安與移民議題上。他曾警告無證移民：「收拾你的東西，離開吧。」

他聲稱移民是「激進左翼」為了終結自由而策劃的陰謀，並指移民剝奪智利人民的住房、醫療資源與政府補助。絕大多數非法入境智利的移民來自委內瑞拉，卡斯特的提議包括建立一支效仿美國移民和海關執法局的警察部隊，以便迅速拘留和驅逐非法入境的移民。

卡斯特出生於聖地牙哥，在智利天主教宗座大學就讀法律系，從政已有30年。他的立法成就僅限於通過允許建造雕像的法案、授予一名修女智利護照，以及規範彩券的相關法律。

反對遭性侵受孕婦女墮胎

身為一名虔誠的天主教徒，卡斯特於2016年脫離智利主流保守派政黨，創立立場更為激進的共和黨。他反對遭性侵受孕的婦女墮胎，也反對緊急避孕、離婚、同性婚姻與安樂死。

育有9個孩子的卡斯特曾禁止他的律師妻子阿德里亞索拉服用避孕藥。

表明欣賞前獨裁者皮諾切特

他也曾表達對智利獨裁者皮諾切特政權的欣賞；在皮諾切特執政期間，有超過3000名智利公民殞命，另有數千人遭受酷刑。卡斯特的強硬立場也引發外界擔憂，擔心他會將智利推回獨裁統治時期。

媒體調查顯示，卡斯特的父親曾是希特拉納粹政黨成員，並在二戰期間服役。

父為希特拉納粹黨成員

但他堅稱父親是被徵召入伍，並不支持納粹。

競選期間，卡斯特站在防彈玻璃後公開露面，並坦言自己隨身攜帶左輪手槍。

外界認為，比起巴西前總統博索納羅、阿根廷現任總統米萊，或美國總統特朗普，卡斯特較為內斂、謹慎。支持者卻認為，冷靜自持正是卡斯特的吸引力所在。

