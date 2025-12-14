Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命︱西班牙單親母疑患抑鬱 抱雙胞胎慶生翌日跳樓亡

更新時間：20:30 2025-12-14
發佈時間：20:30 2025-12-14

西班牙馬德里發生一宗令人震驚的倫常慘劇。一名48歲母親在為一對雙胞胎慶祝3歲生日的翌日，竟抱著兩名幼童從10樓寓所墮下。母親當場傷重不治，兩名無辜幼子送院搶救後，一名孩子情況危殆，另一名孩子幸僅受輕傷。

雙胞胎慶生翌日發生悲劇

綜合外媒報道，事發於當地時間12月6日早上約9時，地點位於馬德里Ciudad Lineal區一棟住宅大樓。警方接報趕抵現場，發現母親已無生命跡象。兩名 3 歲幼童隨即被分送往不同醫院，據悉其中一名孩子傷勢嚴重，另一名則因墮樓時受到保護，奇蹟地僅受輕傷。

相關新聞：俄新生嬰遭扔出窗外墜樓亡 疑5歲胞姊趁母不在家動手

離異母親疑患抑鬱

警方隨即封鎖現場調查，在屋內檢獲死者的手機、手提電腦及筆記，但未有發現遺書。當局初步調查已排除涉及性別暴力。有鄰居透露，指涉事母親與丈夫離異，獨力撫養孩子，生前患有嚴重抑鬱，曾出現被人跟蹤及監視的被迫害妄想。案發前一天剛好是兩名孩子的生日，豈料慶祝生日後竟發生這宗家庭悲劇。

自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

