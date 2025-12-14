Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加國駕駛教練涉課堂性侵少女　警不排除更多受害人

即時國際
更新時間：15:34 2025-12-14 HKT
發佈時間：15:34 2025-12-14 HKT

加拿大安省密西沙加市（Mississauga）一名駕駛教練涉嫌在課堂期間性侵女學員，被當地警方拘捕並落案起訴，當局不排除有更多受害人，呼籲知情人士挺身而出。

學車​女學員課堂遭性侵

皮爾區警隊（Peel Police）本月11日發新聞稿指，48歲涉案男子阿米爾罕（Aamir Gul）為一間駕駛學校教練，案發於11月27日。他當日駕駛一輛紅色房車到一名女學生家中接送，按預約安排駕駛課程，之後把學生載往密西沙加克拉克森社區中心（Clarkson Community Centre）停車場作泊車練習。

警方表示，期間在車輛停下休息時，阿米爾罕涉嫌對少女作出性侵行為，其後被捕並被控性侵罪，案件仍在調查中。​

女學員應提防失德教練

有關案件引起關注，本地近年亦不時出現教練利用職權性侵學員的事件。2019年7月至2020年8月間，香港田徑教練楊競雄被揭發，在本地及外地集訓期間，多次以按摩為名，對一名未滿15歲女學生作出猥褻行為。法院於2022年裁定4項非禮罪成，判監兩年。​

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
18小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
22小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
8小時前
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
7小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
18小時前
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
投資理財
5小時前