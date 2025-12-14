加國駕駛教練涉課堂性侵少女　警不排除更多受害人

加拿大安省密西沙加市（Mississauga）一名駕駛教練涉嫌在課堂期間性侵女學員，被當地警方拘捕並落案起訴，當局不排除有更多受害人，呼籲知情人士挺身而出。

學車​女學員課堂遭性侵

皮爾區警隊（Peel Police）本月11日發新聞稿指，48歲涉案男子阿米爾罕（Aamir Gul）為一間駕駛學校教練，案發於11月27日。他當日駕駛一輛紅色房車到一名女學生家中接送，按預約安排駕駛課程，之後把學生載往密西沙加克拉克森社區中心（Clarkson Community Centre）停車場作泊車練習。



警方表示，期間在車輛停下休息時，阿米爾罕涉嫌對少女作出性侵行為，其後被捕並被控性侵罪，案件仍在調查中。​

女學員應提防失德教練

有關案件引起關注，本地近年亦不時出現教練利用職權性侵學員的事件。2019年7月至2020年8月間，香港田徑教練楊競雄被揭發，在本地及外地集訓期間，多次以按摩為名，對一名未滿15歲女學生作出猥褻行為。法院於2022年裁定4項非禮罪成，判監兩年。​