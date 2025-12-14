Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍在敘利亞遭疑「伊斯蘭國」槍手伏擊 3名美國人喪生 特朗普誓言報復

即時國際
更新時間：04:42 2025-12-14 HKT
發佈時間：04:42 2025-12-14 HKT

美國國防部表示，美軍在敘利亞中部遭遇伏擊，造成兩名美軍士兵及一名美籍翻譯員死亡，另有多名美軍與敘利亞安全人員受傷。美方指，襲擊者疑為極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子。總統特朗普稱將採取報復行動。

事件發生於周六（14日）在古城巴爾米拉（Palmyra）附近，是自一年前敘利亞前總統巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台以來，美軍首次在當地遭遇致命襲擊。五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）指出，事發時美軍正與地方領袖進行會面，。國防部長赫格塞思稱，襲擊者已被擊斃。

美國總統特朗普表示：「我們哀悼三名在敘利亞喪生的偉大愛國者。目前另有三人受傷，但情況良好。」他確認事件為「伊斯蘭國的攻擊」，並稱：「我們將採取報復行動。」美軍中央司令部表示，按規定需待家屬接獲通知後 24 小時才公布死者身分。

敘利亞國營媒體及當地監察組織亦報道，襲擊發生於美軍與敘利亞官員訪問巴爾米拉期間。敘利亞內政部指，一名疑與伊斯蘭國有關的槍手在軍營入口開火，並稱當局正調查槍手是否為 IS 成員，或僅受其極端思想影響。

受傷的敘利亞安全人員與美軍均已由直升機送往美軍塔夫斯基地（al-Tanf garrison）救治。

美軍目前在敘利亞東部仍維持數百名部隊，協助當地武裝團體進行反恐訓練。自阿薩德政權去年倒台後，敘利亞與西方國家關係有所改善；新任過渡總統沙拉阿（Ahmed al-Sharaa）上月曾到訪華盛頓，與特朗普會面。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
8小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
6小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
14小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
18小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
16小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
16小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
8小時前
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
6小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT