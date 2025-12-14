美軍在敘利亞遭疑「伊斯蘭國」槍手伏擊 3名美國人喪生 特朗普誓言報復

美國國防部表示，美軍在敘利亞中部遭遇伏擊，造成兩名美軍士兵及一名美籍翻譯員死亡，另有多名美軍與敘利亞安全人員受傷。美方指，襲擊者疑為極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子。總統特朗普稱將採取報復行動。

事件發生於周六（14日）在古城巴爾米拉（Palmyra）附近，是自一年前敘利亞前總統巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台以來，美軍首次在當地遭遇致命襲擊。五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）指出，事發時美軍正與地方領袖進行會面，。國防部長赫格塞思稱，襲擊者已被擊斃。

美國總統特朗普表示：「我們哀悼三名在敘利亞喪生的偉大愛國者。目前另有三人受傷，但情況良好。」他確認事件為「伊斯蘭國的攻擊」，並稱：「我們將採取報復行動。」美軍中央司令部表示，按規定需待家屬接獲通知後 24 小時才公布死者身分。

敘利亞國營媒體及當地監察組織亦報道，襲擊發生於美軍與敘利亞官員訪問巴爾米拉期間。敘利亞內政部指，一名疑與伊斯蘭國有關的槍手在軍營入口開火，並稱當局正調查槍手是否為 IS 成員，或僅受其極端思想影響。

受傷的敘利亞安全人員與美軍均已由直升機送往美軍塔夫斯基地（al-Tanf garrison）救治。

美軍目前在敘利亞東部仍維持數百名部隊，協助當地武裝團體進行反恐訓練。自阿薩德政權去年倒台後，敘利亞與西方國家關係有所改善；新任過渡總統沙拉阿（Ahmed al-Sharaa）上月曾到訪華盛頓，與特朗普會面。