中菲南海衝突｜菲方指中國海警發水炮 致3名漁民受傷｜有片

菲律賓表示，中國海警船在南海仙賓礁水域向菲律賓漁船發射高壓水炮，致3名漁民受傷。

菲律賓海岸防衛隊發放影片，指責中國海警船，昨日（12日）在南沙群島仙賓礁海域，向近20艘菲方漁船發射水炮，造成3名菲律賓漁民受傷，有2艘漁船嚴重損毀。其中1艘小型中國海警船割斷數艘菲方漁船的錨鏈，危害船員安全。菲方海岸防衛隊船隻趕往救援期間，一度遭中國海警船阻攔，雙方距離一度只有大約32米。批評中方舉動不專業、構成非法干擾。

菲方海警船到今早才抵達漁船所在海域，為受傷漁民提供治療和必要物資，漁民身上有瘀傷和明顯傷口。

中國海警局早前已經發聲明，批評是菲律賓多批船打著捕魚旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意到仙賓礁海域滋事挑釁，中國海警採取必要管控措施，並強調中方對包括仙賓礁在內的南沙群島及附近海域，擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續維權執法，堅決維護國家領土主權和海洋權益。