菲律賓船隻赴中國仙賓礁海域挑釁 中國海警依法驅離

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。

中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

