菲律賓船隻赴中國仙賓礁海域挑釁 中國海警依法驅離
更新時間：22:05 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:04 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:04 2025-12-12 HKT
中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。
中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
最Hit
馬會支持國際論壇 維護體育廉潔公正
2025-12-11 09:00 HKT
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
2025-12-11 20:33 HKT
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
2025-12-11 18:48 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸 霸總緊攬宣萱一反應甜度破表 篤敏感部位超越友誼關係
2025-12-11 16:30 HKT