科學家反駁第六次物種大滅絶 無發現氣候變化驅動

科學家過去普遍認為，地球已進入第六次物種大滅絶（The Sixth Mass Extinction），大批物種的消失速度比自然狀態下的消亡速度高出100倍。美國亞利桑那大學一項最新研究對此提出反駁，認為有關說法並不符合目前證據，物種滅絕速率大約在一個世紀前達到峰值，此後總體呈下降趨勢。

該研究由亞利桑那大學科學家薩班（Kristen Saban）和溫斯（John Wiens）主導，他們綜合了約200萬種動植物的數據，重點分析了近500年中已經確認滅絕的912個物種，全面梳理物種在近期的滅絕率、滅絕原因和模式。

結果顯示，在植物、節肢動物和陸生脊椎動物等多個類群中，滅絕事件在20世紀初前後最為集中，此後逐步減少。

無氣候變化驅動信號

另一項出乎意料的發現是，在過去200年的滅絕紀錄中，沒有明顯出現由氣候變化驅動的物種滅絕加速信號。這並非代表氣候變化不是威脅，而是說明既有的物種滅絕樣本，並不能準確反映當前和未來氣候風險。

為進一步探究當代物種情況，團隊分析了國際自然保護聯盟（IUCN）對約16.3萬物種給出的受威脅、瀕危、無危等風險評估，發現如今的物種威脅模式與過去有所不同。

研究者指出，許多支持第六次大滅絕的科學家，往往基於近幾百年的滅絕模式進行判斷，但事實上過去大多數滅絕物種是島嶼上的軟體動物和脊椎動物，滅絕主因是人類引入入侵物種。

相較之下，如今大多數受威脅物種是面臨棲息地破壞的大陸物種，故過去物種滅絕並不能可靠預測任何特定動物或植物群體目前面臨風險。

倡確定更嚴謹論證框架

薩班強調，今次研究不應被解讀為「人類影響不重要」或「物種已經安全」等觀念，生物多樣性喪失仍然是當下極其嚴峻的問題，只是科學界在討論這一問題時，需要更精準的數據和更嚴謹的論證框架，避免誇大或誤判風險。

她補充，如果將當前的生物多樣性危機比喻為「小行星撞擊地球」，只會讓問題顯得不可解決，從而削弱社會應對意願，希望能透過今次研究，更全面地了解生物多樣性喪失問題，並找到更好的應對方法。

