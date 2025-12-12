高市早苗「台灣有事」論為脫稿發言 日議員披露文件顯示非幕僚撰寫

日本參議員辻元清美披露內閣擬定的國會答辯要點，顯示日本首相高市早苗的「台灣有事」論是臨場發揮，或意味著是她個人見解，而不是幕僚撰寫的內容。

高市早苗11月7日在眾議院預算委員會上稱，「台灣有事」可能成為允許日本行使集體自衛權的存亡危機事態，被解讀為日本可能武力介入台海問題，迅速引發中日關係過去一個月來急速惡化。

日本在野立憲民主黨參議員辻元清美周四（11日）晚在社媒X平台，披露了由內閣官房事先為高市擬定的答辯要點資料。

彭博社報道，文件顯示，對於任何與台灣相關的問題，她應該拒絕就諸如台灣危機之類的假設情況發表評論。

報道指，日本官員通常會在內閣成員出席國會或新聞發布會回答問題前，為他們準備好回答文本。高市的實際發言與事先準備好的文本存在差異，表明她的脫稿偏離了官方政策。高市後來拒絕應北京方面要求，撤回相關言論。

辻元接受彭博社訪問時說，內閣官房擬定的回應與往屆政府一致，高市本應遵循這個立場，表示不回答有關台灣緊急情況的假設性問題。

文件也顯示，對首相的建議是在談及台灣問題時保持一定的模糊性。

報道稱，雖然日本內閣官房拒絕在電話中確認辻元X賬戶上所發文件的真實性，但承認已向她披露了文件。

