中日惡化｜《鬼滅》內地28天票房破6.7億 未獲放映延長或受高市言論影響

日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇第一章 猗窩座再來》（以下簡稱《鬼滅》）公映未夠一個月在內地取得6.75億人民幣的高票房但未獲延長放映周期，日媒稱這或是受日本首相高市早苗「台灣有事」言論影響。

共同社報道，全球熱映的日本動畫電影《鬼滅》周四（11日）迎來在中國內地放映的最後一天。

中國電影APP「貓眼專業版」顯示，影片自11月14日上映以來，28天期間票房超過6.75億人民幣，創下票房紀錄。日經中文網報道，這是《鬼滅》電影版首次在中國內地上映，吸引了很多粉絲前往影院觀看，累計觀影人數超過1620萬人。

一般來說，熱門影片票房理想上映檔期會被延長，但是該片按照計劃下檔。共同社稱，這可能因高市日前關於「台灣有事」言論引發日中關係緊張，影響了上述影片未獲延長放映。

中日關係近一個月來急轉直下，影響民間交流，娛樂領域「去日本化」加速，濱崎步等日本藝人演出相繼取消，電影行業也被波及，動畫電影《蠟筆小新》系列的最新作品等上映時間被推遲。原定本月25日在廣州舉行的宮崎駿電影展也被延期。

