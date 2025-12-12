Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜《鬼滅》內地28天票房破6.7億 未獲放映延長或受高市言論影響

即時中國
更新時間：15:30 2025-12-12 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-12 HKT

日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇第一章 猗窩座再來》（以下簡稱《鬼滅》）公映未夠一個月在內地取得6.75億人民幣的高票房但未獲延長放映周期，日媒稱這或是受日本首相高市早苗「台灣有事」言論影響。

共同社報道，全球熱映的日本動畫電影《鬼滅》周四（11日）迎來在中國內地放映的最後一天。

相關新聞：中日惡化︱廣州宮崎駿電影展延期舉行

中國電影APP「貓眼專業版」顯示，影片自11月14日上映以來，28天期間票房超過6.75億人民幣，創下票房紀錄。日經中文網報道，這是《鬼滅》電影版首次在中國內地上映，吸引了很多粉絲前往影院觀看，累計觀影人數超過1620萬人。

相關新聞：中日惡化｜日本電影《蠟筆小新》等撤檔 《鬼滅之刃》傳將23日提前下檔

一般來說，熱門影片票房理想上映檔期會被延長，但是該片按照計劃下檔。共同社稱，這可能因高市日前關於「台灣有事」言論引發日中關係緊張，影響了上述影片未獲延長放映。

中日關係近一個月來急轉直下，影響民間交流，娛樂領域「去日本化」加速，濱崎步等日本藝人演出相繼取消，電影行業也被波及，動畫電影《蠟筆小新》系列的最新作品等上映時間被推遲。原定本月25日在廣州舉行的宮崎駿電影展也被延期。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
19小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
9小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
7小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
23小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
1小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
23小時前
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
5小時前