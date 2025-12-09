中日惡化︱廣州宮崎駿電影展延期舉行

中日關係緊張，原計劃在廣州市舉辦的「宮崎駿電影世界的奇境漫游」項目，將延期舉行。吉卜力（Studio Ghibli）工作室物語展覽的官方微博周一（8日）下午發布延期公告。

公告內容指出，原定於2025年12月25日在廣州塔劇場開幕的「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」將延期舉行。

公告稱，對於一直期待本次活動的觀眾深表歉意，並衷心感謝理解與支持，敬請關注官方平台獲取最新信息。後續安排將第一時間通過各官方渠道發布。

據《廣州日報》此前報道，項目將持續運營至2026年10月8日。

自日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係即時變得緊張，除了官方多次批評高市外，民間文化交流活動亦疑受影響。其中原定近期上映的《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。另外，人氣動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》亦遭提前下檔。

除了電影，日本天后濱崎步原定於上海的演唱會亦無預警下取消，之後更引發「無人演員會」風波。

