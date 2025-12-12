「熊」字當選日本2025年年度漢字

日本漢字能力檢定協會12日宣布，「熊」字當選2025年度漢字。

據共同社報道，日本京都清水寺的貫主森清範，12日下午在清水寺國寶「清水舞台」，揮毫寫下最能反映今年世態民情的漢字「熊」字。

「熊」字的獲選原因是今年各地傳出的熊害。除了熊害之外，「熊」還代表今年日本歸還中國4頭大貓熊。

而代表米價高漲的「米」，以180多票之差居於第二。

另外，網路上流傳熱門漢字還有「高」和「働」等字，均與首相高市早苗有關。「高」字代表的日本首位女性首相高市早苗，「働」則是高市早苗當選自民黨總裁時宣布要努力工作。

日本漢字能力檢定協會從1995年開始，向民眾募集最能代表當年的年度漢字，去年獲選的年度漢字為「金」為5度獲選，主要除了去年為奧運年，「金」字代表奧運金牌，還代表日本發行新紙幣、新潟佐渡金山被登錄為世界遺產，以及物價高漲等社會議題。前年的年度漢字為「稅」字。