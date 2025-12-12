Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪士尼78億投資OpenAI 允Sora用米奇等經典角色生成AI影片

更新時間：11:34 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:34 2025-12-12 HKT

華特迪士尼公司宣布同意向OpenAI投資10億美元（約78億港元），將米奇、米妮及灰姑娘等經典角色授權給OpenAI人工智能短片平台Sora使用。迪士尼自此成為Sora第一個主要的內容授權夥伴，迪士尼敲定合作案之際，也要求Open AI的合作夥伴Google，停止利用其受版權保護的角色訓練其人工智能系統。

獲授權利用迪士尼逾200經典角色

根據迪士尼周四發布的一份聲明，作為這項為期3年授權協議的一部分，Sora將被允許使用200多個迪士尼、Marvel（漫威）、Pixar和星球大戰動畫與角色素材，根據用戶指令生成短片。這些短片可供粉絲觀看和分享，但該協議不包括任何演員肖像或聲音的使用。

迪士尼允許Sora用戶將米奇、米妮等經典角色生成AI影片。路透社
迪士尼允許Sora用戶將米奇、米妮等經典角色生成AI影片。路透社
迪士尼向OpenAI投資78億元。美聯社
迪士尼向OpenAI投資78億元。美聯社
Sora用戶可使用迪士尼、Marvel、Pixar等角色生成AI影片。路透社
Sora用戶可使用迪士尼、Marvel、Pixar等角色生成AI影片。路透社

迪士尼將成為OpenAI的重要客戶，可以使用其人工智能工具打造新產品和體驗，包括Disney+，並為員工部署ChatGPT。

兒童權益傷議者表憂慮

然而，兒童權益倡議者對此舉持批評態度。Fairplay執行董事戈林（Josh Golin）表示，迪士尼決定與OpenAI合作是對全球無數熱愛米奇老鼠、魔雪奇緣和反斗奇兵的孩子們的背叛。

戈林指OpenAI聲稱兒童被禁止使用Sora，但他們卻用一些小朋友最喜歡的角色來吸引他們。他補充說，迪士尼正在「協助並教唆OpenAI讓幼兒沉迷於其不安全的平台和產品」。

根據迪士尼與OpenAI協議，將能夠在Disney+上觀看由Sora生成的精選短片，OpenAI和迪士尼也將合作，利用OpenAI的模型為Disney+用戶打造全新體驗，進一步拓展與迪士尼故事和角色互動的創新方式。

迪士尼：與OpenAI協議不威脅創作者

Open AI於9月推出Sora，使用者只需輸入提示詞就能生成內容，很快登上蘋果App Store排行榜的榜首，但隨著使用者生成並分享含有知名品牌與角色的影像，各大媒體公司開始對安全與版權侵害提出疑慮。

迪士尼行政總裁艾格則強調，迪士尼與OpenAI的協議「在任何方面都根本不構成對創作者的威脅」，部分原因是角色的聲音、演員名稱與肖像並未包含在授權範圍內。

禁Google使用迪士尼內容訓練人工智能模型

另外，迪士尼向Google發出停止侵權通知函，要求Google停止未經許可使用迪士尼內容來訓練其人工智能模型，包括其Veo視訊生成器、Imagen和Nano Banana圖像生成器。

迪士尼已透過信函指控Google大規模侵犯迪士尼版權，包括Google的人工智能系統可輕易生成星球大戰、阿森一族等知名影片中的角色。

