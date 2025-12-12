加密貨幣大亨權道亨欺詐罪成 遭美法院判囚15年

韓裔加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）涉自家公司倒閉相關欺詐罪，周四在紐約法院被判囚15年。他的公司倒閉令投資者損失400億美元（3104億港元），震撼全球加密貨幣市場。檢方表示，全球各地因權道亨行為而受害者可能逾100萬人。

全球受害人或逾100萬

34歲的權道亨在跨越亞、歐的國際通緝中被捕，今年8月在紐約法院承認電匯欺詐與串謀欺詐2項重罪，法院周四宣判刑期。權道亨在南韓仍面臨欺詐指控。

權道亨2023年3月在黑山共和國首都波德里查機場被捕。法新社

權道亨在黑山被捕後，被引渡到美國受審。法新社

權道亨創立的Terraform Labs曾推出加密貨幣TerraUSD，並將其宣傳為穩定幣，稱TerraUSD價格與美元等穩定資產掛鉤，以避免劇烈波動。

他成功地將旗下貨幣行銷為下一個加密貨幣大熱門，吸引數十億美元投資，並引發全球熱潮。

曾登上亞洲菁英榜

他在南韓媒體上受到高度讚揚，一度被封為天才，數以千計私人投資者蜂擁投入資金。2019年，他更登上美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）亞洲30位30歲以下菁英榜。

儘管有數十億美元資金湧入，TerraUSD與姊妹幣Luna在2022年5月陷入死亡螺旋。權道亨在崩盤前已離開南韓，並逃亡數月。

前年黑山被捕 引渡回美受審

他在2023年3月在黑山共和國首都波德里查機場被捕，當時正準備搭機前往杜拜，身上持有偽造的哥斯達黎加護照。他去年12月自黑山被引渡到美國受審。

他承認，在2018年至2022年間，曾在紐約與其他地區參與一項以Terraform Labs為核心的詐騙活動，並對TerraUSD的穩定機制與另一家公司的角色作出不實說法。

最具指標性司法行動之一

此案源自2022年5月TerraUSD與Luna代幣的連鎖崩盤。當時，兩者原本藉由互相掛鉤維持1美元價值，但機制失效導致數百億美元灰飛煙滅，進而引發全球加密貨幣市場重創。事後，美國與南韓皆對他提出刑事指控並申請引渡。

檢方指出，權道亨與Terraform Labs多次對外誤導投資人，隱瞞穩定幣風險，甚至在系統瀕臨崩潰時仍發布誤導性聲明。

此案件被視為加密貨幣史上最具指標性的司法行動之一。類似案件中，FTX創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）於2024年被判25年徒刑；Tornado Cash創辦人斯托姆（Roman Storm）也在同年因經營未授權資金轉移服務被定罪。