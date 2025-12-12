Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：準備打擊陸路毒品走私 將攔截更多委內瑞拉油輪

即時國際
更新時間：10:11 2025-12-12 HKT
發佈時間：10:11 2025-12-12 HKT

美國總統特朗普周四在白宮對記者表明，美國將很快開始打擊從委內瑞拉經陸路運往美國的毒品，並準備在委內瑞拉附近海域扣押更多油輪。他近幾周多已次威脅要開始打擊及攔截陸路走私的毒品。與此同時，白宮新聞秘書萊維特宣布，美方在委內瑞拉附近海域扣押的油輪將被帶到一處美國港口，美方準備沒收油輪所載石油，並增加6艘油輪為制裁對象。

將沒收油輪所載石油

萊維特在白宮記者會上稱，這艘油輪關聯受美方制裁的石油活動，目前美方正「按照法律」進行沒收程序，包括問詢船員和搜集證據。

美方準備沒收委內瑞拉油輪所載石油。美聯社
特朗普表明，美國將很快開始打擊從委內瑞拉經陸路運往美國的毒品。美聯社
白宮新聞秘書萊維特宣布，美方準備沒收油輪所載石油。新華社
馬杜羅表示，委內瑞拉將訴諸相應的法律和外交途徑，以確保石油可以銷往世界各地。美聯社
萊維特稱，油輪所載石油將交付伊朗伊斯蘭革命衛隊，而後者是受到美國制裁的實體。美國政府在2019年、即特朗普首次擔任總統期間把伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」。

同一天，美國財政部在官網發布公告，更新委內瑞拉相關個人和實體制裁名單，包括增加6艘油輪為制裁對象。這些油輪當中，有4艘懸掛巴拿馬國旗，另外2艘分別懸掛庫克群島和香港旗幟。

制裁委國第一夫人3姪兒

另外，委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）3名姪兒也遭制裁。

國土安全部長諾姆當天在國會眾議院國土安全委員會作證時宣稱，美軍扣押油輪是總統特朗普指揮的一次「成功行動」。

另據美國消費者新聞與商業頻道報道，一名白宮官員說，特朗普政府準備在委內瑞拉附近海域扣押更多油輪。

司法部長邦迪稱，美方對這艘「用於運輸委內瑞拉和伊朗石油的油輪」執行扣押令，並稱該油輪「因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網絡而受到美國制裁」。委內瑞拉外交部長希爾譴責美軍扣押油輪是「國際海盜行為」。

馬杜羅： 將訴諸法律及外交途徑

委內瑞拉總統馬杜羅則表示，該國將訴諸相應的法律和外交途徑，以確保石油可以銷往世界各地。

馬杜羅在委內瑞拉國家電視台轉播的電視講話中說，美國使用軍事手段扣押一艘油輪，犯下了「絕對罪惡和非法的行徑」，是海盜行為。該油輪航行至特立尼達和多巴哥以北，即將進入大西洋時被美軍扣押，而非在委內瑞拉海岸。船上載有190多萬桶石油，目前船員下落不明。

