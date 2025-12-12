俄烏戰爭｜澤連斯基：已向美提交修訂版和平方案 堅持領土讓步須公投

烏克蘭總統澤連斯基周四（11日）表示，烏克蘭已向美國提交一份更新版的國家和平計劃，該草案除了包含安全保障和戰後重建協議外，還將烏克蘭軍隊規模定為80萬人。對於俄羅斯有意控制整個頓巴斯地區，澤連斯基稱，任何涉及領土讓步的決定，都必須交由人民透過全民公投來決定。

軍隊規模劃定為80萬人

綜合《基輔獨立報》和路透社報道，澤連斯基向記者發表講話時指出，這份和平計劃包含20項內容，其中安全保障是所有後續步驟中最關鍵的一環。他表示，該文件必須明確回應一旦俄羅斯再次發動打擊，烏克蘭夥伴將會採取哪些具體行動，美烏團隊將加緊工作，爭取在短期內達成可操作的方案。

澤連斯基透露，美方曾提出一項「妥協方案」，建議在頓內茨克州設立「自由經濟區」。法新社

在領土爭議問題上，澤連斯基提到，討論內容包括俄羅斯從哈爾科夫州、蘇梅州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州的部分領土撤軍。目前，俄羅斯控制著頓巴斯地區約85%的領土。

美方曾提妥協方案 倡頓內茨克州設「自由經濟區」

關於最具爭議的頓內茨克州歸屬問題，澤連斯基表示，美方曾提出一項「妥協方案」，建議在該地區設立「自由經濟區」，並要求烏軍撤出頓內茨克州，同時要求俄軍不進入該區。然而，澤連斯基堅決反對在未經民意授權下做出領土讓步。

他強調：「俄羅斯人想要整個頓巴斯地區，但我們不接受。我相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是通過選舉還是全民公投，烏克蘭人民都必須擁有發言權。」他重申，烏克蘭不願將俄羅斯在戰場上未能贏得的領土拱手相讓。

美官員視像會談 白宮不排除派員赴歐

澤連斯基周四已與美國高級官員進行視像通話，其中包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和特使威特科夫（Steve Witkoff），專門討論烏克蘭的安全保障問題。

與此同時，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周四透露，如果俄烏雙方最終有望達成和平協議，總統特朗普（Donald Trump）不排除派遣代表前往歐洲參加會談。她同時表示，特朗普對這場戰爭的雙方都感到極度失望，並對目前「為開會而開會」的和談會談感到厭倦。萊維特補充指，各方能否推動和談進展以達至和平的前景「仍懸而未決」。