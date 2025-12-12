泰柬衝突升級釀15平民死 傳中資公司被擊中 華使館：正核實中國公民傷情

泰國與柬埔寨的邊境衝突近日進一步升級，造成兩國平民嚴重傷亡，並波及在當地運營的中資企業。泰國軍方於周四（12日）在邊境城鎮沙繳府（Sa Kaeo）向對岸開火，柬埔寨國防部強烈譴責泰軍的「無差別攻擊」，指其嚴重違反國際人道法。

泰軍：衝突造成逾百死傷 20萬人入住難民營

據報道，這輪衝突導致兩國平民死傷慘重。泰方證實有4名平民死亡，柬埔寨方面則公布有11名平民喪生，另有幾十人受傷。泰方軍方稱衝突造成逾百人死傷，同時亦有近二十萬人被迫入住難民營。

為維持地方穩定，泰國軍方宣布對東部邊境四個縣實施宵禁，時間為每晚7時至翌日早上5時，強調有必要採取更嚴格的治安措施。此外，由於衝突影響沙繳府的醫院及衞生中心運作，軍方已安排飛機將傷者運送至武里南府的醫院救治。

這次衝突也波及到在邊境地區的中資企業。消息指出，在柬埔寨奧多棉吉省奧斯瑪地區，一間中資公司周三上午遭泰軍炮彈擊中，現場人員已迅速撤離。

針對有網絡傳媒報道指奧斯瑪賭場區域遭炮擊，導致中國公民受傷一事，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國駐柬埔寨使館正加緊了解核實有關情況，並將在職責範圍內為涉事中國公民提供領事保護與協助。

外交部再次提醒，所有靠近泰柬邊境地區的中國公民，特別是柏威夏省和奧多棉吉省等地的中國公民，應盡快轉移至安全地帶，並呼籲其他地區的中國公民暫時避免前往這些邊境區域。

柬埔寨強烈譴責 稱泰軍動用戰機重炮

柬埔寨國防部周四表示，泰軍當日持續向班迭棉吉省多個村莊一帶的平民區發射炮彈，對泰軍的無差別攻擊表達強烈譴責。柬方批評泰軍嚴重侵犯柬埔寨主權，並違反雙方簽署的和平協議。

柬方又指控泰軍動用戰機、重炮、裝甲車和步兵多線推進，試圖突破邊境防線，在過去24小時內對泰柬邊境多省發動大規模武裝攻擊。