G7峰會｜馬克龍擬邀習近平出席 日本盼法國謹慎

更新時間：14:04 2025-12-11 HKT
發佈時間：14:04 2025-12-11 HKT

明年G7輪值主席國是法國，據報法國總統馬克龍考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會。共同社報道，日本政府已向法國表達擔憂並盼謹慎處理，因為若基本價值觀不同的中國參加，將難以坦率討論。

共同社引述多名日本政府相關人士披露，關於邀請習近平出席七大工業國集團（G7）峰會的構想，日本政府已向法國表達擔憂，希望法方謹慎處理。原因是若基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。此外，因日首相高市早苗涉台言論，引發中日關係惡化，也是一大因素。

據悉，G7峰會預計明年6月在法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行。主席國有邀請G7以外國家的權利。2023年G7廣島峰會時，日本政府曾邀請印度總理莫迪、時任韓國總統尹錫悅等領導人出席。外電報道，馬克龍（Emmanuel Macron）考慮邀請習近平出席，已經與部分盟國進行磋商。

日本外相茂木敏充在本月5日的記者會強調，「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7的團結」；政府相關人士則指出，「G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論」。

報道提及，中國政府持續批評日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成存亡危機事態的國會答辯。馬克龍上周對中國進行國是訪問並與習近平會談時，習近平呼籲在歷史問題上統一步調，「若邀請習近平參加G7峰會，那麼中方可能會在各國首腦前也展開對日批判」。
 

