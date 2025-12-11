中日惡化｜時隔三周 中國再在黃海實彈射擊

據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，12月11日8時至13時，黃海南部部分海域範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。

此前，中國曾於11月18日起在黃海南部特定海域展開8天實彈射擊，地點距離日本最近的離島約870公里。

中國海事局公告。

日本首相高市早苗11月發表「台灣有事論」後，中日關係跌入低谷。北京過去一個月採取一系列措施，包括在中日人員和文化交流以及軍事領域施壓，要求高市撤回相關言論。

中國航母打擊群近期在靠近日本的海域航行和舉行演練，引發雙方軍機在海上對峙。日方指中國遼寧號航母艦載機殲-15於12月6日在沖繩島東南方向的國際海域，兩度向日本航空自衛隊的F-15戰鬥機進行雷達照射。中方斥日方「惡人先告狀」，解放軍演習前多次通報，日艦回覆「收到」，並公開錄音以茲證明。