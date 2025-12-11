印度夫妻中千萬彩票不敢領獎 怕黑社會勒索嚇到舉家逃亡

中彩票大獎是許多人的夢想，近日在印度旁遮普省（Punjab），有一對夫妻卻在中獎後不知所措，由於害怕遭到黑社會勒索，全家最後在沒有領取獎金情況下連夜逃亡。

旁遮普省法里德果特區（Faridkot）的女子考爾（Naseeb Kaur）與丈夫辛格（Ram Singh）是一對樸素的農民夫妻，育有4個孩子。此前，辛格如同往常一樣購買彩票試試手氣，詎料中了1.5億盧比（約1,298萬港元）的大獎。

這份喜訊一度讓夫妻倆感到興奮，但兩人很快就沉浸在恐懼之中，理由是彩券中心工作人員曾提醒他們，常有中獎者收到勒索、綁架威脅，而上月也有一名印度菜販因為中大獎，事後不斷遭黑幫威脅，至今不敢出門。

關閉手機連夜逃離住所

兩人於是關閉手機，趁中獎消息在村內傳開前，連夜帶著子女搬離原本住所，甚至沒有領取獎金。

警方發現這家人失蹤後立刻展開調查，最終成功發現他們的下落，並承諾會保護他們的人身安全。

警方表示，已和考爾及辛格進行交談，告訴他們不用擔心，如果他們接到任何可疑勒索電話，必須立即報警，警方會及時提供協助。