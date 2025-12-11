馬斯克罕有認後悔領軍DOGE  這樣形容特朗普

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）在卸任特朗普政府「政府效率部」（DOGE）負責人半年後，罕有公開談論這段在白宮履職的經歷。當被問及若能重來，是否仍會接手該職位時，他重重嘆氣並坦言：「不，不會了。」他承認這段「支線任務」對其公司造成巨大損害。

被問會否想重來一次 歎氣稱「不會了」

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周二（10日）報道，馬斯克在由前特朗普政府助手凱蒂·米勒主持的Podcast採訪中，首次坦誠公開評價這段白宮時光。

當主持人問他，若能回到今年1月20日特朗普總統就職當天，還會不會領導DOGE時，馬斯克先是深深嘆了口氣，避開鏡頭望向遠方，苦笑地回應：「我想，如果可以重來，我不會接手DOGE，而是會全身心投入到自己的公司業務中。」他隨後補充道：「那樣的話，就不會有燒車的事了。」美媒解讀，這指的是政府削減開支後，旗下電動車企業特斯拉（Tesla）經銷商遭受的一系列縱火及蓄意破壞事件。

承認工作「有點成效但不多」

馬斯克形容，DOGE的工作「叫停了大量毫無意義、純屬浪費的資金撥付」，取得的成果「有點成效但不多」（a little bit successful）。他形容自己身處白宮的經歷「非常超現實」，但同時也深刻體會到，一旦截斷資金流向政治腐敗的渠道，「對方肯定會大鬧一場」。

被問到這段華盛頓經歷是否讓他對其運作方式感到幻滅時，馬斯克迅速回應：「其實吧，我一開始也沒抱多大幻想。」這句幽默的回答逗笑了主持人。

DOGE部門最終在今年11月宣告正式解散，比原定計劃提前了8個月。儘管該部門曾宣稱已為政府削減數百億美元開支，但美媒卻披露，在其監管範圍內，該財年的聯邦開支反而激增了2,200億美元。

評價特朗普：認識的最風趣的人

自馬斯克5月離開白宮後，他與特朗普曾因《大而美法案》爆發激烈爭執，一度導致「特馬聯盟」決裂。直到今年9月，兩人在保守派政治行動家查理·柯克的葬禮上首次公開同框，關係才有所修復。11月，馬斯克更到訪白宮，出席了與沙特王儲的晚宴。

在上周被問及馬斯克是否「重返朋友圈」時，特朗普表示「我非常喜歡埃隆（馬斯克）」，並暗示二人分歧源於電動汽車補貼的削減。

而在這次採訪中，馬斯克也回敬讚美，評價特朗普是自己認識的「最風趣的人」。他特別提到上個月特朗普在橢圓形辦公室接見民主黨籍的紐約當選市長佐赫蘭·馬姆達尼時的互動，形容特朗普「極具幽默感，是那種渾然天成的風趣，毫不費力」，更以「姿態像個父親一樣」來形容特朗普與昔日政敵互動時的親昵舉動。