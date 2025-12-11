墨西哥眾議院通過法案 擬向中國等亞洲國家加徵最高50%關稅

墨西哥國會眾議院周二（10日）通過一項爭議性法案，建議自明年起對中國及其他尚未與墨西哥簽署自由貿易協定的亞洲國家，包括印度、韓國、泰國及印尼，加徵最高達50%的進口關稅。此舉被分析師視為墨西哥試圖迎合美國貿易政策，以應對美墨加協定（USMCA）未來審查的舉措。

汽車紡織業首當其衝

路透社報道，該法案在眾議院以281票贊成、24票反對及149票棄權的結果獲得通過。這項旨在加強墨西哥國內生產，並解決貿易嚴重逆差問題的法案，將針對汽車、汽車零件、紡織品、服裝、塑膠及鋼鐵等商品徵收關稅。其中，大部分商品的關稅稅率被設定為35%。

該法案最初於9月提出，下一步將送交參議院進行表決，必須經參議院通過後才能正式實施。

分析指為迎合美國 避免成「出口樞紐」

分析師認為，墨西哥此時推動向亞洲國家加徵關稅，主要目標是滿足美國的要求，為即將來臨的《美墨加協定》審查鋪路。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上周四曾公開表示，加拿大和墨西哥不應被用作中國等亞洲國家的「出口樞紐」，暗示這些北美自由貿易夥伴國必須採取措施限制亞洲貨物通過其邊境流入美國市場。

中國一直以來是墨西哥最大的貿易逆差來源國。實施新關稅後，將大幅提高中國及其他被點名亞洲國家的產品進入墨西哥市場的成本，鼓勵墨西哥企業轉向本土或北美地區採購。

中方及墨國商界強烈反對

儘管法案在眾議院獲得通過，但在表決前已遭到中方及墨西哥國內商業團體的強烈反對。

中國商務部此前曾發表聲明，指出在當前美國濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義。中方強調，任何國家都「絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益」。墨西哥國內商業團體則擔心，加徵關稅可能導致國內生產成本上升，並損害墨西哥在全球供應鏈中的地位。