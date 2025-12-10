日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」

日本青森縣東方外海於本月8日深夜發生規模7.5級強震，震源深度約54公里，屬海溝型地震，引發北海道及東北多地劇烈搖晃。而根據日本國土地理院最新觀測，強震後震央附近更出現多處地殼移動，最大移位達9厘米。地震專家則指，這是一次典型的發生在地質板塊邊界處的地震，其發生機制和2011年東日本大地震相似。

日本氣象廳設定的震度由弱到強分別為0至4、5弱、5強、6弱、6強和7，共10個等級。今次地震中，青森縣八戶市錄得震度6強，是自今年元旦能登半島大地震以來日本境內最強烈的震動。

根據日本國土地理院透過分析震源周邊的電子基準點數據，發現震源附近的地殼出現明顯變動，其中青森縣東通村「東通2」觀測點顯示，錄得地殼向東移動，而且長達約9厘米之多。

當局補充指，數值或受儀器傾斜及周邊地盤影響，屬即時解析結果，仍需後續精密校正。但足不管如何，已見震源周邊板塊活動相當劇烈。

京都大學防災研究所教授西村卓也分析，這次震源位置靠近陸地，即使深度稍大，仍造成地表強烈搖晃；他並警告，殘留斷層活動可能連鎖引發更強地震。

西村指出，今次地震的海域曾於1968年及1994年出現過規模逾7的大地震，是日本政府列為高風險監測的日本海溝與千島海溝交會帶之一。

日本地震學會原會長小原一成表示，這次青森地震是典型的板間地震，是由海洋一側的太平洋板塊俯衝至陸地一側的北美板塊下方，導致陸地一側板塊無法承受應變而引發。

地震分為在板塊邊界處發生的板間地震、板塊內部斷裂活動導致的板內地震等。小原一成指，本次地震的發生機制與2011年發生的9級東日本大地震相似。

東北大學教授日野亮太亦認為，311東日本大震災後，板塊邊界的緩慢滑動可能已擴散至青森海域，這次地震或為長期累積能量釋放的結果。

目前，雖然氣象廳已於9日清晨解除所有海嘯警報及注意報，但強調北海道近海及三陸外海仍須警戒餘震。日本氣象廳與內閣府更罕有啟動「北海道‧三陸沿岸續發地震注意情報」，意味着未來一週內該區域發生大地震的機率顯著高於平時。