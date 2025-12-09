Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5級地震 | 青森外海強震影響 福島核廢水暫停排海

即時國際
更新時間：13:48 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:48 2025-12-09 HKT

日本東京電力公司（東電）鑑於青森縣外海周一深夜發生地震後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第一核電廠經處理核廢水排海作業。

福島電視台報道，地震發生過後，東電隨即下令福島第一核電廠與福島第二核電廠內全體作業人員前往高處等地避難，並於當晚11時42分依計畫停止福島第一核電廠正在進行的核廢水排海作業。

受青森地震影響，福島核電廠暫停核廢水排海。美聯社
受青森地震影響，福島核電廠暫停核廢水排海。美聯社
福島第一核電廠。美聯社
福島第一核電廠。美聯社
福島第二核電廠。維基網站
福島第二核電廠。維基網站

而東電配合海嘯注意報解除，也在周二上午解除員工避難指示。

東電表示，經過巡檢，福島第一與第二核電廠未因這次地震傳出設備異常。

仍評估重啟排海時間

而福島第一核電廠的核廢水排海設備，儘管未發生異常，但東電考量餘震注意情報，仍在評估重啟排海時間。

福島第一核電廠從12月4日起開始排放第17波核廢水，原定耗時19天排放約7800公噸到海中，並預計在本月22日結束這波排海作業。

而核廢水排海前的最終階段，是利用蓄水的水槽與海面的高低差排海。如果海面變高恐使核廢水倒流，或是出現應該確認設備安全性的情況，依規定得停止排海。

去年3月及今年7月亦曾暫停排海

另外，若測得震度5以上的地震，或是當地接獲海嘯注意報、龍捲注意情報、高潮警報等，也得手動停止排海。迄今，東電曾在2024年3月的地震，以及今年7月的龍捲注意情報與海嘯注意報時，手動停止排海作業。

核廢水是福島第一核電廠1號機到3號機反應爐之中，因福島核災融化凝結的熔融核燃料團塊，接觸到地下水及雨水等產生的污染水，經去除大部分放射性物質後排海。東電於2023年8月開始排放這些廢水。

